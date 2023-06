No te afectes… Lo que otros opinan o piensan de ti es su realidad, no la tuya…

Por María Laura García

¿Qué crees que puede haber en el alma de alguien que ofende o le escribe algo negativo en redes a otra persona que no conoce y que además con su opinión no contribuye a mejorar o cambiar una situación o realidad? Me refiero a esos que le escriben a otro ser: “eres fea”, “estás gorda” o cualquier otra cosa que estoy segura que el destinatario ya sabe porque tiene espejo y que si pudiera cambiar estoy segura que lo haría.

Creo que son personas que están tan mal consigo mismas, que necesitan decirles a otros lo que sienten por sí mismas al verse al espejo. En mi casa me decían: _ “si no vas decir algo bueno, es mejor permanecer en silencio” o, “si con tu opinión puedes contribuir a un cambio para bien, pues comunica tu idea, de lo contrario guarda silencio y ocúpate en cosas productivas”.

Estoy segura que…

Lo que otras personas piensen de ti es su realidad, no la tuya. Ellos saben tu nombre, pero no tu historia, no han vivido en tu piel. No saben cómo era tu cara de pequeña y se atreven a asegurar que ahora tienes cachetes y antes no ¿Cómo la gente puede ser tan atrevida?

Lo único que otros saben de ti es lo que tú has contado o lo que intuyen, pero no conocen ni a tus virtudes ni tus defectos y lo peor no es eso, sino su osadía, desconsideración y falta de empatía al momento de opinar sin detenerse a pensar en las consecuencias emocionales de sus comentarios nacidos del desconocimiento total.

Imagínate que, si frecuentemente te cuesta entenderte y conocerte a ti mismo, cómo te crees con el derecho de opinar y meterte en la visa de los demás como si supieras 100% lo que son y lo que les sucede a otros.

Por lo tanto, si eres víctima de la crítica, no deberías darle importancia, pues sus palabras, seguramente, obedecen a la falta de bondad, madurez y, además, a lo que esas personas sienten que son ellos mismos, sin siquiera asumirlo. Ten en cuenta que, es su rabia, inconformidad y enojo propios volcados sobre ti.

Las críticas son lo que más abundan en las redes…

Puedes toparte a diario con personas que dan su opinión sobre ti, sobre tu vida y sobre tus decisiones, aunque no se las haya pedido. Sus cometarios casi siempre son malintencionadas y carentes de todo criterio más su único objetivo es hacer daño y disfrutar del mal ajeno.

Estos atrevidos son individuos con baja autoestima y no se aceptan, por lo que difícilmente puede aceptar a los demás, y con sus palabras etiquetan su realidad, no la tuya, por lo que únicamente están proyectando sus dificultades emocionales.

Por tanto, estas “almas en pena” lo que me dan es mucha lastima, porque sus mundos deben ser tan aburridos y sus espíritus están tan viciados de frustración que tienen tiempo para opinar sobre el aspecto o la vida de otros sin ocuparse de procurarse una mejor vida, más estimulante y productiva.

Recomendación no solicitada…

No te tomes la toxicidad de otros como algo personal, pues insisto, no se trata de ti sino de ellos. Si alguien es criticón, seguramente es un “maltratador” con todos. Cuando te cuestionen o critiquen, cálmate y recuerda no es personal. También, es posible que estén tratando de darte una buena recomendación pero que resulta negativa por su falta de tacto. Reflexiona sobre esto.

A veces, la mejor manera de lidiar con los criticones es ignorándolos. A mi honestamente me inspiran compasión, porque uno solo lidia con ellos un momento, pero ellos, lidian consigo mismo todo el tiempo. La crítica no constructiva implica una gran pobreza emocional del emisor. Por tanto, evita a este tipo de seres en tu vida o hazte de la vista gorda.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.