¿Tu visión es siempre negativa? ¿Por qué complicas lo sencillo?

Por María Laura García

Leí un análisis de Valeria Sabater (@valeria_sabater_psicologia), que me pareció perfecto para describir, cómo hay personas que son especialistas en volver complicado lo que es sencillo. Personas que difícilmente logran simplificar sus vidas y la de los demás.

Sencillamente, con sus “rollos mentales”, te hacen la vida densa, tanto que evitas a toda costa compartir con ellas.

¿Conoces o estás rodeado de alguien así?

Sabater: “… Hay personas así, complicadas y demandantes, de las que tienen un problema para cada solución, una contradicción para cada evidencia y una tormenta para cada instante de calma. Son petulantes y ladrones de paz interna, personalidades complejas que adoran las discusiones, que agotan, debilitan y que hemos de aprender a manejar para preservar nuestra integridad mental y emocional.

A muchos nos encantaría poder llevar a este tipo de perfiles a nuestra bandeja de “spam”, a una dimensión paralela donde nuestra realidad más cercana quedara a salvo e intacta.

Sin embargo, si hay algo que todos sabemos es que ya sea en nuestra familia, en nuestro entorno laboral o incluso en el grupo de amigos, nunca faltan este tipo de personas complejas con las que estamos, casi, obligados a convivir. Es muy triste, pero a veces, al apartarnos de las personas complicadas, hasta mejora nuestra salud…

Decía Confucio en sus textos que hay personas que parecen encontrar algún tipo de recompensa encontrando fallos en los demás. Esto puede llegar a ser muy invalidante si quien ejerce esta práctica es nuestra pareja, o un padre o una madre con sus hijos.

De esta forma, la personalidad “complicada”, entendida como aquella que muestra comportamientos erráticos, desiguales, narcisistas, manipuladores, y a instantes hasta agresivos psicológicamente, encierran tras de sí matices que es necesario conocer en profundidad.

El arte de hacer difícil lo sencillo esconde un laberinto de problemas emocionales que nos será muy útil descubrir”. Por eso mi invitación es, si estas relaciones generan situaciones que no podemos manejar, buscar ayuda de expertos porque a la larga, nuestra salud general estará en riego.

Algunos … ¿Te hacen la vida agria y/o también dañan tu salud?

Te sorprenderá saber el daño que las personas tóxicas pueden ocasionar en tu salud mental, porque generalmente son incapaces para establecer relaciones sociales y afectivas funcionales, respetuosas y estables. Por ello es vital que, en tu entorno, los tengas identificados porque pueden ocasionarte trastornos mentales que te llevarán a la somatización y con ello, seguramente, a la enfermedad física.

Entre los problemas de salud que pueden surgir cuando compartimos cotidianamente con seres complicados que llenan de negatividad el ambiente están: dolor de cabeza, ansiedad, depresión, insomnio y, en muchas ocasiones, estas manifestaciones derivan en enfermedades serias mentales o físicas.

Ya que, tal cual sucede con una persona alegre, que suma contagiándote su positivismo y haciéndote sentir cómodo; estar acompañado de alguien que critica, cuestiona, se enfurece por todo, o vive desanimado y triste, puede afectarte para mal importantemente.

Los expertos incluso dicen que además de provocar un cambio negativo en nuestra bioquímica cerebral, el hecho de interactuar siempre con seres de “vibra baja” nos afecta físicamente porque da pie a un fenómeno denominado “neuronas espejo”, que son aquellas que permiten la empatía y funcionan imitando emociones de otros que captan nuestra atención y, el problema radica en que estas neuronas funcionan de la misma manera al estar al lado de una persona positiva que al estar acompañados de alguien malhumorad, o cascarrabias o triste, sentimientos o emociones estas que se “contagian”.

En síntesis…

En nuestro estado de ánimo y, por ello, en nuestra salud, no solo influyen nuestras emociones, sino también las de las personas con las que nos relacionamos. Entonces, lo anterior, nos agrega una responsabilidad importantísima, que es el alejarnos de las llamadas “personas tóxicas”, negativas o complicadas.

Sé que no podemos alejarnos completamente de algunas personas “negativas” de nuestro entorno, pero si podemos establecer estrategias para compartir lo menos posible de ellas y/o evitar que nos afecte su comportamiento, para prevenir el somatizar y experimentar los dolores de cabeza, ansiedad, depresión, afectación del sueño y muchas otras dolencias que suelen desencadenarse por esa convivencia tóxica.

Ten cuidado si cada vez que ves a esas personas te sientes decaído, ansioso, te entristeces o te da la sensación de que te quedas sin energía.

¿Cómo protegerte?

Como en muchas ocasiones no puedes alejarte, tendrás que aprender a poner una barrera mental ante esos seres. Busca temas banales de conversación y evita los temas profundos, por ejemplo, busca hablar de algo con lo que sepas que esa persona se siente a gusto y recuerda poner distancia apenas puedas.

Evita actuar como “el salvador” e intentar cambiar su forma de ser, es imposible y te agotarás emocionalmente. No te enfrentes, no discutas o trates de cambiar sus opiniones, expresas las tuyas, aunque no las valide y si se pone belicoso date la vuelta. Si notas que te presiona o manipulan, pon límites y márchate, excusándote: "discúlpame, ahora estoy ocupada" o "en este momento no puedo" así evitarás elegantemente ceder a sus deseos. Y cuidado con sentirte culpable por no querer compartir tu tiempo con esa persona o no estar haciendo lo que demanda.

No des demasiados detalles de tu vida y procura no preguntar demasiado sobre la suya. Porque todo lo que digas puede ser utilizado de forma inadecuada o para manipularte o criticarte.

Por último…

Espero que, con este resumen, puedas encontrar la manera de hacerte la vida mas grata ante estos vampiros emocionales que son las personas negativas y reactivas que todo lo ven negro más lo tornan todo oscuro.

