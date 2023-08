El susto de la vida: Fue al baño y cuando destapó la poceta lo que encontró fue de terror

Michelle Lespron, una joven estadounidense, vivió una escena de terror dentro de su propia casa en Tucson, Arizona, cuando descubrió que había una serpiente descansando dentro de su poceta.

“Había estado fuera durante cuatro días y tenía muchas ganas de usar mi propio baño en paz. Levanté la tapa y ella estaba acurrucada”, relató Michelle a Los Angeles Times. “Gracias a Dios, la tapa estaba cerrada”, añadió.

Esto ocurrió el pasado 15 de julio, pero Michelle no había hecho pública la historia. Sin embargo, la empresa Rattlesnake Solutions, encargada de lidiar con casos parecidos, publicó el video y se viralizó.

