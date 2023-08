EN FOTOS: Los devastadores efectos en los pulmones de un hombre que fumó vaper por cinco años

Sean Tobin, un luchador profesional de artes marciales mixtas de solo 20 años de edad, mostró los devastadores efectos en sus pulmones que causó el fumar vaper por cinco años, historia que calificó como aterradora.

Tobin relató que comenzó a usar cigarrillo electrónico cuando apenas tenía 15 años por allá en 2018.

Tales dispositivos se venden como una «alternativa más saludable» a los cigarros convencionales. Sin embargo, nada más alejado que la realidad.

En una entrevista a Mirror, el joven narró su anécdota fumando vaper, la cual inició con un dolor muscular que lo terminó llevando al hospital.

«Empecé a vapear cuando tenía 15 años y el vaporizador nunca se soltó de mi mano. Era muy, muy habitual. Cuando subí a la camioneta para ir al trabajo el 20 de julio, sentí como si me desgarrara un músculo de la espalda. La tensión allí era bastante mala», describió.

SU PULMÓN EN DERECHO, EN COLAPSO

Cuando se hizo los exámenes médicos, los resultados revelaron que su pulmón derecho colapsó. Esto lo obligó a ser llevado a otro hospital para un procedimiento que consistía en liberarle el aire acumulado en ese órgano, además de su cavidad torácica.

No obstante, no hubo mejoría y se le tuvo que intervenir quirúrgicamente. «El radiólogo leyó mi informe y me dijo que tenía un pulmón colapsado. Fue realmente aterrador, porque sentí que me lo había hecho a mí mismo. Fueron años en los que simplemente no traté a mis pulmones como deberían ser tratados», contó.

¿CÓMO ACABÓ SU PULMÓN?

Los doctores tuvieron que adherir su pulmón derecho a la pared torácica. Así, buscaban prevenir nuevos colapsos en un futuro.

Asimismo, Tobin compartió aterradoras imágenes que arrojó el endoscopio previo a su intervención. En ella, se dilucidan puntos oscuros, los cuales son el resultado de la acumulación de carbón por tantos años de usar vaper.

Finalmente, resaltó que dicha enfermedad lo tomó por sorpresa ya que, dijo, siempre gozó de «buena salud».