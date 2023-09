EN VIDEO | Llevó a su hija a un museo y lo que encontró fue a una pareja teniendo relaciones sexuales en plena vía pública

Un hombre de La Plata, en Argentina, denunció la presencia de una pareja que tenía relaciones sexuales en plena vía pública, mientras caminaba con su hija.

Esto ocurrió el pasado martes, de acuerdo a lo reseñado por la cuenta de Twitter (X) La Buena Info. Desde entonces la pareja se ha viralizado.

“Traje a mi hija a conocer el Museo de Ciencias Naturales y me encontré con esto”, contó un hombre luego de ver a una pareja teniendo sexo en el Paseo del Bosque junto al exzoológico.

Los hechos ocurrieron muy cerca del museo aproximadamente a las 10 de la mañana e incluso en el video aparece que otra persona pasa muy cerca de la pareja que tenían relaciones sexuales, que ni siquiera se inmutó por su presencia.

