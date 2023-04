Estos son los tres famosos a los que Elon Musk les paga el check de verificación de Twitter

Twitter eliminó el check de verificación gratuito y ahora solo lo tendrán los usuarios que paguen el servicio premium de la plataforma. Sin embargo, Elon Musk, propietario de la red social, reveló que él personalmente paga la suscripción a tres personalidades famosas.

“Solo Shatner, LeBron y King”, dijo Musk en un mensaje en la red social. En tal sentido, el magnate confesó que paga Twitter Blue a tres personalidades, aunque no dio detalles sobre las causas.

Se trata del actor William Shatner, reconocido por su rol en Star Trek, el jugador de baloncesto LeBron James y el escritor Stephen King, autor de novelas de misterio como El Resplandor, It y Carrie.

El escritor estadounidense se pronunció en la red social y confirmó que no ha pagado la suscripción. “Mi cuenta de Twitter dice que me he suscrito a Twitter Blue. No lo he hecho”, señaló Stephen King el jueves.

VARIOS BENEFICIOS, POCOS SUSCRIPTORES

Uno de los pilares de Elon Musk al frente de la red social es aumentar los ingresos. Por tanto, anunció Twitter Blue, el cual por ocho dólares al mes permite editar las publicaciones, tener contenido de hasta 10.000 caracteres y mayor impulso en la plataforma.

Sin embargo, los usuarios parecen no estar interesados en esta nueva suscripción. De acuerdo al portal Similarweb, tan solo el 0,2% de los perfiles pagan Twitter Blue y en marzo tan solo tenía 116.000 suscriptores.

De acuerdo a medios especializados, esta cantidad de suscriptores no aporta la cantidad suficiente de ingresos para compensar el dinero que Twitter perdió cuando varias empresas dejaron de publicar su publicidad en la plataforma tras la llegada de Musk.

Ya son varias las personalidades, periodistas y medios de comunicación que perdieron su verificación de Twitter. Este escenario puede ser propenso a la desinformación o a perfiles falsos, de acuerdo a especialistas.