Hizo fondo blanco en tan solo 17 segundos: El video de Emmanuel Macron tomando cerveza que se hace viral

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha visto envuelto en una polémica tras aparecer en un video bebiendo una botella de cerveza en un solo trago junto a los jugadores de rugby del equipo Toulouse, quienes recientemente ganaron el título nacional de liga.

Las imágenes se difundieron rápidamente por las redes sociales y la televisión. El audiovisual muestra al líder de 45 años recibiendo una botella en el vestuario del Toulouse después de la final que tuvo lugar el sábado en el Stade de France de Saint-Denis.

Luego, fue instado por los jugadores a beberla de un solo trago, por lo que el presidente vació la botella en 17 segundos entre vítores y gritos del cuerpo técnico y los jugadores.

Macron demonstrates drinking ability

The President of France gulped down a bottle of beer after Toulouse won the rugby championship. pic.twitter.com/XluWJcdn16

— Sprinter (@Sprinter99880) June 18, 2023