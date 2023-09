La extraordinaria historia de Stefany Belandria, la venezolana que se convirtió en la piloto de avión más joven de Latinoamérica

La venezolana Stefany Belandria es un ejemplo de determinación, luego de convertirse, a sus 17 años, en la piloto de avión más joven de toda Latinoamérica.

Belandria, originaria de Guasdualito en el estado Apure, desde siempre quiso surcar los cielos al frente de un avión. Desde niña miraba con emoción los aviones militares que sobrevolaban la zona, luego de que el aeropuerto local dejara de funcionar hace décadas.

Por esta razón, la joven apureña tuvo que trasladarse a una academia en el estado Carabobo, cuando tenía 16 años. Allí daría los primeros pasos para lograr este hito que la colocó como la aviadora más bisoña de la región.

Sin embargo, por su edad, debió hacerse con una autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), para iniciar su formación. Afortunadamente siempre contó con el apoyo de sus padres para conseguir su sueño.

Por tener solo 16 años al iniciar su periplo en la aeronáutica, Belandria contaba los días para cumplir 17, edad mínima para recibir la licencia en el área.

Paralelamente al curso de aviación, el cual alternaba con sus estudios, empezó su formación en el idioma inglés. A pesar de los desafíos propuestos, logró graduarse de bachiller, piloto y bilingüe.

En entrevista a Radio Fe y Alegría, Stefany Belandria relató que intercalaba sus estudios de bachillerato con un curso de inglés y formación de piloto. Pese a su ardua agenda, pudo graduarse en las tres.

FINALMENTE ALCANZÓ SU LICENCIA Y AUTORIZACIÓN DE VUELO

En noviembre de 2022, Stefany finalmente alcanzó la edad necesaria para obtener su licencia y autorización de vuelo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cumplir su sueño de volar, una apendicitis la llevó de urgencia a un centro de salud, lo que la mantuvo en tierra durante varios meses.

“Fue demasiado frustrante. Yo le decía a las enfermeras a mí no pueden operar en cinco horas tengo un vuelo, yo no podía creer lo que me estaba pasando, le decía a mi compañero de residencia, Luis diles que no me operen”, contó la joven al medio Radio Fe y Alegría.

Después de superar este obstáculo médico, Belandria emprendió un nuevo rumbo y viajó a Estados Unidos (EEUU) en enero de este año, donde recibió el apoyo de conocidos para ingresar a una academia de aviación en Miami.

Su preparación previa en Venezuela resultó invaluable, ya que su dominio del inglés le permitió comprender las instrucciones y manuales sin dificultades.

Esta semana, con dedicación y perseverancia, la joven venezolana también se graduó como piloto privado en EEUU.

Aunque ha logrado un hito asombroso, Belandria no se detiene y anunció que su próximo objetivo es obtener la capacitación para convertirse en piloto de instrumentos y, posteriormente, en piloto comercial.