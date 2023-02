Le hundieron la cabeza en su torta de cumpleaños sin imaginarse las terribles consecuencias

Una chica de 25 años de Costa Rica sufrió un fuerte daño en un ojo luego que le hundieran la cabeza en su torta cuando cantaba su cumpleaños.

Uno de los presentes le empujó la cara contra la torta y provocó que un pincho de madera se incrustara en su globo ocular. Esto provocó que tuviera que ser trasladada a un hospital.

La hermana de la víctima relató que después del incidente, la joven mujer sintió una molestia en su ojo y creyó que era algo ajeno a lo del pastel. No obstante, después de la cirugía fue que entendió lo que pasó.

La pariente además acotó que ella «manifestó dolor, dolor, pero no sabía que había pasado. Pensó que era lustre».

«Ella no perdió el ojo, nada más está un poco delicada. No tiene daño cerebral, gracias a Dios, la vista eso sí todavía no se sabe, habrá que esperar que avance todo el proceso de la recuperación. Todavía no hay nada definido ni nada certero. Hay que esperar, hay que dar tiempo», comentó.

Según mencionó el medio Teletica, la familia de la chica decidió reservar su identidad debido a que «no quieren comprometerse».

«No es una broma graciosa y puede ser muy grave. No acostumbramos a hacer este tipo de bromas», agregó la hermana que también prefirió hablar desde el anonimato.

Especialistas, tras conocer el hecho, aconsejaron evitar este tipo de «bromas» ya que muchos postres, como los de cumpleaños, suelen incluir objetos dentro o afuera. Estos pueden ocasionar importar lesiones como la de la joven, e incluso algunas más graves.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 22 de enero, mismo día que tuvieron que llevar a la chica al hospital.