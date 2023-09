NASA admite la existencia de «Fenómenos Anómalos No Identificados», pero ¿son de origen extraterrestre?

Tras los videos virales de supuestos cuerpos de extraterrestres presentados en el Congreso de México, este jueves la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) admitió que sí existen los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI).

En ese sentido, acotó que «la amenaza a la seguridad del espacio aéreo estadounidense que representan estos fenómenos es evidente».

El administrador de la NASA, Bill Nelson, apuntó que se creará un departamento especializado en el estudio de los Fenómenos Anómalos No Identificados que intentará encontrar sentido a las «anomalías en los cielos» que se encuentran frecuentemente.

«Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad. (…) Abordarlo requerirá métodos nuevos y sólidos de adquisición de datos, técnicas de análisis avanzadas, un marco de presentación de informes sistemático y reducir el estigma de la presentación de informes», expresó.

Asimismo, Nelson negó que el Gobierno estadounidense esté siendo poco transparente con los fenómenos que se encuentran y no se pueden identificar. También sostuvo que la NASA no ha hallado «ninguna evidencia de que los FANI tengan un origen extraterrestre».

REVELAN DOS «CUERPOS» DE FENÓMENOS ANÓMALOS NO IDENTIFICADOS EN PLENA AUDIENCIA ANTE DIPUTADOS EN MÉXICO

México se convirtió en el primer país en el mundo en organizar una audiencia pública sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI). La misma se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y la encabezó Jaime Maussan, un investigador de OVNIS, y Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Maussan presentó dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad encontrados en Cusco, Perú.

El especialista presentó estos hallazgos luego de que los expusieron a un análisis de carbono 14 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. No se trata de seres que fueron recuperados en naves, sino que estaban sepultados en minas de diatomea”, explicó.