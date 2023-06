Paso a paso: Así puedes bloquear tus chats de WhatsApp para evitar que los curiosos quieran leerlos

La seguridad y privacidad son cada vez más importantes en la era digital en la que vivimos. Por esta razón, WhatsApp ha implementado una función para bloquear chats con contraseña. Esta función te permitirá proteger tus datos personales y evitar que alguien más los lea sin tu autorización.

Para desbloquear tus chats, tendrás que autenticarte en el dispositivo a través del código de acceso del teléfono, Face ID o huella dactilar. Las conversaciones bloqueadas estarán en una carpeta separada de los demás, lo que te permitirá tener un mayor control sobre tus interacciones privadas.

Cuando se bloquean, el contacto y el contenido de la notificación se ocultan para mantener la privacidad. Además, para acceder a los archivos multimedia, tendrás que desbloquear la conversación y guardar el archivo en la galería de tu teléfono. Los chats grupales y silenciados también pueden bloquearse para una mayor protección.

Es importante tener en cuenta que las llamadas no se bloquearán y seguirán apareciendo si recibes una. Además, si tienes la aplicación instalada en varios dispositivos, el bloqueo de cada uno es individual y no afectará al otro.

La persona con la que estás interactuando no podrá saber que has bloqueado la conversación. Para activar esta opción, deberás ir a la sección de información del chat y seleccionar «Bloqueo del chat». Si la opción no aparece, deberás esperar o instalar la última versión de la aplicación.

Luego, toca «Bloquear» el chat con huella dactilar y confirma tu huella. Para ver tus conversaciones bloqueadas, ve a la pestaña «Chats» y desliza el dedo hacia abajo. Toca la carpeta «Chats bloqueados» y autentica tu dispositivo con la huella dactilar. Finalmente, podrás acceder a tus conversaciones de WhatsApp como lo has hecho siempre.

VIDEOLLAMADAS DE HASTA 32 PERSONAS

Por otra parte, la actualización de su versión beta para Windows incluye una nueva función muy esperada por los usuarios: videollamadas grupales con hasta 32 participantes.

La compañía ha estado trabajando en esta nueva característica durante varios meses y ya había comenzado a implementarla en su versión beta para macOS el mes pasado.

Ahora, la actualización de la aplicación nativa de WhatsApp para Windows, la versión 2.2324.1.0, lanzada a través del canal beta y disponible en Microsoft Store, demuestra que la compañía también ha agregado esta función a este sistema operativo.

Con esta nueva función de videollamadas grupales, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia más completa y conectarse con hasta 32 personas al mismo tiempo, lo que resulta especialmente útil para reuniones de trabajo, clases online, o simplemente para mantenerse en contacto con familiares y amigos.

La actualización también incluye otras mejoras y correcciones de errores, lo que demuestra el compromiso de la compañía de seguir innovando y mejorando la experiencia de sus usuarios.