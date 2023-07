Se hizo una peligrosa cirugía cerebral en su casa porque quería «controlar sus sueños» como en la película El Origen

Michael Raduga se sometió a una peligrosa cirugía cerebral en su propia casa para intentar «controlar sus sueños».

El individuo, quien no tiene ninguna certificación médica, se implantó un electrodo en el cerebro. Además, lo hizo sin ayuda de nadie.

Y es que para prepararse, Raduga estudió con videos de neurocirugía en YouTube. Asimismo, practicó con cinco ovejas antes de someterse al procedimiento. En ningún momento le contó a nadie lo que estaba tramando.

Lo más extraordinario de la historia es que, a pesar de introducir el objeto en su cerebro y perder cerca de un litro de sangre, sobrevivió.

¿Es posible controlar los sueños con un dispositivo? Por los momentos no, y ningún estudio sugiere que sea posible. Sin embargo, Raduga, que tiene 40 años diseñó y construyó el electrodo que terminó instalando en su cerebro.

BRAIN IMPLANT FOR LUCID DREAMING

For the first time in history, we conducted direct electrical stimulation of the motor cortex of the brain during REM sleep, lucid dreams, and sleep paralysis. The results open up fantastic prospects for future dream control technologies. pic.twitter.com/qypqV6ntyV

— Michael Raduga (@MichaelRaduga) June 28, 2023