Telegram anunció nueva e inesperada función muy popular en otras apps

El CEO de Telegram, Pavel Durov, anunció este lunes, 26 de junio, que vendrá una nueva actualización para la aplicación de mensajería instantánea y ahora los usuarios podrán subir historias en la plataforma.

Durov indicó que los usuarios han estado pidiendo durante años la posibilidad de subir historias en Telegram. Incluso, dijo que más de la mitad de solicitudes que reciben son respecto a los stories.

Telegram escuchó a los usuarios y se prepara para implementar las historias a principios de julio. Las personas podrán elegir quienes ven sus publicaciones, dado que podrán subirla para todos los contactos, un grupo seleccionado o una lista de amigos cercanos.

😱 @durov just announced that Stories will roll out to #Telegram in July 2023https://t.co/3NvPOHkAGx pic.twitter.com/ZsL1Z28LWf

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 26, 2023