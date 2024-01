﻿ VIDEO: La radical decisión que tomó una mujer para demostrar su inocencia después de ser acusada de robar en un supermercado

Una mujer fue acusada de robar productos dentro de un supermercado en México y para probar que no sustrajo ningún artículo, tomó la extrema decisión de desnudarse en pleno establecimiento frente a las cámaras de celulares que la grababan.

El metraje del inusual incidente muestra a la mujer discutiendo con uno de los trabajadores del sitio. Ambos forcejean, e incluso la mujer logra pegarle aunque débilmente. El empleado, por su parte, la empujaba y le decía que se fuera. «Largo de aquí ratera», expresaba.

Sin embargo, la mujer no se quedó de brazos cruzados y respondía a los señalamiento del sujeto, también a los empujones. «A mí no me tocas», decía.

Luego de intercambiar insultos, la protagonista del incidente decidió sacar su teléfono para llamar a la policía. En el contacto telefónico, acusaba al sujeto de haberla agredido físicamente.

EN ROPA INTERIOR ANTE LOS PRESENTES

Después de finalizar la llamada, la acusada de robo comenzó a quitarse la ropa en pleno supermercado, hasta quedar en ropa interior. Todo esto mientras los presentes veían y grababan anonadados el particular hecho.

¡Surge #LadyAurrera! 😐 Una mujer acusada de robar mercancía en repetidas ocasiones, fue grabada mientras se oponía a salir de la sucursal de la avenida Las Torres. Lo insólito es que se semidesnudó para probar su inocencia. 😶#CódigoRojo 🚨 pic.twitter.com/wY9ca3xw0L — Código Rojo (@codigorojopue) January 9, 2024

Los empleados del sitió también siguieron filmando lo ocurrido para igualmente defenderse de las acusaciones de la mujer de violencia física. De esta forma, también demostraría que fue ella misma quien se quitó la ropa y no porque fuera forzada por los trabajadores del sitio, reseñó Crónica.

El incidente se hizo viral en redes sociales. Varios usuarios de Twitter (X) incluso hasta cuestionaron que el hecho sea real. Otros, por su parte, se mostraron atónitos.

“No puedo creerlo, es la misma ratera que agarraron hace un par de meses. Es la misma escena, gritaba que los policías la estaban tocando” y “¿Qué pasó? ¿Encontraron qué había robado?” y “Esta mujer ya es conocida en los supermercados pero ya pasó el límite”, señalaron algunos.