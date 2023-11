Video Viral: La avestruz fugitiva que puso en aprietos a la policía china en plena autopista

Un avestruz escapó de una casa de la ciudad de Zhengzhou, en China, en plena hora pico. El ave se abrió paso entre el tráfico de una transitada autopista y hasta la policía tuvo que perseguirla.

Todo ocurrió el pasado 8 de noviembre, pero el caso se viralizó durante esta semana. Algunos conductores y peatones grabaron el avestruz durante sus aventuras por la ciudad y dejaron evidencias en ese insólito hecho.

En los videos se puede ver el avestruz mientras va a toda velocidad por dentro de un túnel. En otro de los metrajes, el animal deambulaba tranquilamente por las calles, mientras que motos y patrullas de policía intentaban alcanzarla.

An ostrich has escaped a zoo in China’s Zhengzhou and sprinted along a highway, while being chased by a police officer on a motorcycle, media report, adding that the animal has been eventually returned to the zoo. pic.twitter.com/ltjKHzCFdJ

