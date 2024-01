﻿ Video Viral: Perrita héroe ayudó a rescatar a su dueño que cayó en lago congelado

Un hombre de 65 años cayó en un lago congelado en la localidad de Traverse City, en Estados Unidos. A pesar de que llegó la policía, fue su perrita llamada Ruby la que protagonizó su rescate del agua helada.

Los hechos ocurrieron el jueves, 18 de enero, en el lago Arbutus, en el estado de Michigan. El hombre estaba en el lugar con Ruby mientras comprobaba las condiciones de pesca, pero el hielo se rompió y cayó al agua que estaba a 0 grados Celsius.

Unos transeúntes vieron el incidente y llamaron al 911. El oficial de policía del estado de Michigan, Kammeron Bennetts, de 30 años, recibió la información y se dirigió de inmediato hasta el lago para rescatar al hombre.

Cuando llegó la escena fue sorprendente: había un agujero en el que estaba el hombre y a su lado estaba su fiel perrita. El agente intentó lanzarle un disco de rescate, pero estaba demasiado lejos y no logró atinar.

El oficial le preguntó al hombre el nombre de la perrita. «¿Vendrá a verme? ¡Ruby, ven aquí!», gritó el oficial. En cuestión de segundos, la mascota corrió hasta la orilla del lago y el agente le ató la cuerda al cuello.

Ruby no dudó en saltar al agua para darle el disco a su dueño en las manos. Tras empujar nuevamente a su perrita hasta el hielo, el oficial Bennetts y un bombero tiraron de la cuerda hasta arrastrar al hombre fuera del agua.

Grand Traverse County: Body-cam footage captures daring ice rescue by MSP Motor Carrier Officer Kammeron Bennetts with the help of the victim’s dog Ruby. Great team work and well done! https://t.co/uTblTv3bhV pic.twitter.com/NDKKHZnysu

— MSP Seventh District (@mspnorthernmi) January 18, 2024