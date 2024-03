Viral: Pequeño elefante entró sigilosamente a un hospital, fue a visitar a su cuidador enfermo

Un conmovedor momento protagonizó un pequeño elefante que entró sigilosamente a un hospital y muchos aseguraron que fue a «visitar» a su cuidador enfermo.

Tomando en cuenta las advertencias, que siempre se hacen sobre la peligrosidad de estos animales, lo que se miró en las imágenes es realmente sorprendente.

En el audiovisual, se observa como el animal «agachado» ingresa a la habitación y se dirige hacia su cuidador. Una vez en el sitio, una de las acompañantes del enfermo junta la trompa del elefante con una de las manos del paciente.

Lo más impactante, es que el elefante no causó ningún tipo de alboroto en el lugar. Además, se trata de un momento casi inédito en el que un mamífero de este tipo muestra tanto «amor» hacia un ser humano.

El clip que habría sido publicado en 2023, pero que se viralizó en Twitter (X) este año, acumula al menos 78.000 me gustas y más de cinco millones de reproducciones.

An elephant comes to visit it's elderly human companion in village hospital … 💕pic.twitter.com/QMx14Jlx0c

— Figen (@TheFigen_) March 13, 2024