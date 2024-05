﻿ Aprueban ley facilita ejercicio a médicos extranjeros en la Florida

En la Florida (EEUU) aprobaron una ley que facilita el ejercicio a médicos extranjeros. Se trata de la SB 7016, conocida como “Vive saludable” y fue firmada en marzo por el gobernador republicano Ron Desantis.

Sin dudas, representa un fuerte apoyo a los médicos y profesionales de la salud migrantes.

Gracias a la legislación, los profesionales de la salud del extranjero podrá saltarse el requerimiento de tener mínimo tres años de residencia médica.

“Nos ayudará a expandirnos y hacer lo que necesitamos para tener una excelente fuerza laboral de atención médica. Lo cual es algo importante y un estado en crecimiento va a necesitarlo. Estamos hablando de áreas desatendidas, estás hablando de áreas de bajos ingresos”, señaló Desantis.

“Pero no es gratis, no es que crean que salió la ley, salió, dónde la firmo y denme mi diplom. No, hay que hacer un plan de educación, hay que completar los exámenes”, acotó el político.

¿CÓMO ERA ANTES?

Antes de la mencionada ley, los médicos extranjeros debían cursar nuevamente la carrera para ejercerla en la Florida. Sin embargo, se aclaró que el paso para el ejercicio no sucederá de manera automática.

Según cifras oficiales, en Florida, casi el 34 % de los especialistas de la salud tienen más de 60 años de edad, lo que les restarían poco para jubilarse. En tanto, la ley más que un apoyo se hace por necesidad.