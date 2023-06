Benjamín Rausseo, mejor conocido como Er Conde del Guacharo, confirmó este miércoles que irá como candidato para las elecciones presidenciales de 2024, después de que descartó participar en las elecciones primarias.

Tras varios días de especulaciones, Rausseo ratificó que no estará en las primarias opositoras. Su propuesta es presentar su postulación para las presidenciales de 2024 como candidato independiente.

“Quiero decirles que hemos tomado la decisión responsablemente de ir como candidato independiente para las elecciones de 2024. Ahí los espero; las puertas están abiertas, nuestro corazón es grande y todos cabemos en la nueva Venezuela”, dijo.

Con este pronunciamiento, Rausseo aclaró que tendrá una candidatura paralela a la que se elija en las primarias del 22 de octubre. Así pues, se presentará como una tercera opción ajena al chavismo y a la oposición tradicional.

“ES UN MARATÓN”

El humorista y empresario afirmó que tomó esta decisión por el “clamor popular” de quienes han apoyado su candidatura. Asimismo, aseguró que 400.000 personas firmaron para respaldar su propuesta política.

“Esto no se acaba hasta que no se acaba. La pelea es peleando. Esto no es una carrera de velocidad; es un maratón. Les invito a que me acompañen en esta gran carrera para recuperar a venezuela”, dijo.

Rausseo dijo el lunes que las primarias dejaron de ser “para todos”, por lo que descartó participar. “La oposición de siempre y los candidatos de siempre y la verdad que nosotros no queremos ser parte de eso”, expuso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS MOTIVOS DETRÁS DE LA RENUNCIA DE BENJAMÍN RAUSSEO A PARTICIPAR EN LAS PRIMARIAS OPOSITORAS

#Venezuela | Al final Benjamín Rausseo si va a las presidenciales del 2024 como candidato independiente: esto dijo .- https://t.co/Av6MiuDUyy pic.twitter.com/L7aZyrkiQJ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 28, 2023

Además, Rausseo sostuvo que la derrota de Nicolás Maduro en 2024 pasa por “una poderosa mayoría unificadora”. “No la unidad de los partidos políticos de siempre. Esa unidad ha perdido tanta credibilidad que ya no es capaz de ganar sola”, acotó.

El pronunciamiento de Rausseo puede afectar los planes de la Plataforma Unitaria, que buscaba un candidato único para enfrentar a Maduro. Igualmente, se mantienen los planes de unas elecciones primarias para el 22 de octubre.