Cabello carga contra la UE tras renovación de sanciones y también manda mensaje a EEUU: «Vayan a lavarse ese paltó»

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, rechazó que la Unión Europea haya renovado las sanciones en contra de funcionarios relacionados con el chavismo.

«Hoy sale la Unión Europea a renovar las sanciones contra nuestro pueblo. ¿Qué se cree la Unión Europea? Un poder, un arrogante. No se dan cuenta ni donde están parados y nos subestiman. Que nos sigan subestimando y nosotros seguiremos levantándonos cada vez que traten de atropellarnos. Nos levantamos con más fuerza», comentó.

La Unión Europea ha sancionado hasta ahora a 55 funcionarios relacionados con el chavismo. Esto les impide viajar a Europa y realizar transacciones en dicho continente. En cuanto en materia económica, pesa sobre Venezuela un embargo de armas, que le prohíbe a los países europeos venderlas al chavismo.

¿QUÉ DICE DIOSDADO SOBRE EL PLAZO QUE LE DIO EEUU AL CHAVISMO?

Tras el plazo que dio la administración de Joe Biden al chavismo para que levante las inhabilitaciones a opositores y libere a los presos políticos, Diosdado Cabello respondió: «¿El 30 de noviembre termina el plazo? Yo no sé como se traduce eso, pero que vayan a lavarse ese paltó. Irrespetuosos, arrogantes. ¿Creen que a estas alturas nos van a asustar con este tipo de amenazas? Además, con amenazas que en los acuerdos firmados no están por ningún lado. Antojos de algunos sectores».

Además, apuntó que «no nos importan absolutamente nada lo que ellos piensen. A este país no lo va a detener sanciones, bloqueos o amenazas. Nosotros seguiremos adelante».

EL ESEQUIBO

Por otra parte, Diosdado Cabello rechazó la posición tomada por la oposición con respecto al referéndum sobre el Esequibo.

«Si uno termina refiriéndose a sectores radicales de la oposición, casi que termina entendiéndolos. Para ser radical de la oposición tienes que estar a la orden del imperialismo americano. Si estás a la orden del imperialismo tienes que asumir posiciones de ambigüedad, al menos en estos casos», señaló.

«Algunos ni hablan, para no decir que se oponen al referéndum. Unos se esconden detrás de la simple frase de: La soberanía no se discute, no se consulta. No, nadie está consultando la soberanía. Son temas de especial trascendencia», concluyó.