Cardenal Baltazar Porras asumió este 28Ene como arzobispo de Caracas

El cardenal Baltazar Porras asumió oficialmente este sábado 28 de enero como el nuevo arzobispo de Caracas. De esta forma, sucede a Jorge Urosa Savino, quien renunció en 2018 y murió de covid en septiembre de 2021.

La Arquidiócesis de Caracas indicó en su cuenta Twitter que tras "cuatro años y medio como administrador apostólico de Caracas", Porras asumió oficialmente como el arzobispo "número 16 de la principal jurisdicción eclesial de Venezuela".

Asimismo, mencionaron que la toma de posesión se llevó a cabo en la Catedral de Caracas.

En su discurso, Baltazar Porras señaló que el rostro de la Caracas del siglo XXI "reclama crecer como discípulos misioneros. El mundo, la realidad circundante han cambiado. La Iglesia también tiene que cambiar en fidelidad y esperanza".

"Sueño que juntos, como iglesia caraqueña, con alegría misionera, volvamos siempre a lo esencial de la fe cristiana, asumiendo las cambiantes circunstancias de los tiempos", agregó.

Asimismo, confesó que uno de sus sueños es "una iglesia caraqueña promotora y defensora de la vida desde la concepción hasta su desenlace natural. En una Patria en la que los Derechos Humanos sean respetados y defendidos".

EL NOMBRAMIENTO

El 17 de enero, el papa Francisco nombró al cardenal Porras como Arzobispo Metropolitano de Caracas

Ante esto, Porras aseguró que él "nació y se crio en el corazón de la ciudad capital" por lo que el nombramiento no le pareció extraño.

"Un saludo fraterno, queridos caraqueños, en este 17 de enero de 2023, en el que el Papa Francisco me elige como Arzobispo Metropolitano de Caracas. No me siento extraño, pues nacido y criado en el corazón de la ciudad capital", indicó.

A través de sus redes sociales, expresó que al asumir este cargo "viene a ser un compromiso mayor y permanente de servicio a esta polifacética ciudad, capital de la república, y centro de irradiación en todos los órdenes para el bien de la nación".

"Seguir el ejemplo que Caracas dio, es más que una estrofa del himno nacional. Tenemos que ser constructores de esperanzas, de iniciativas innovadoras para que la fraternidad y respeto a los demás, nos lleve por derroteros de progreso material y espiritual. Los signos de los tiempos son un reto para impregnarlos del amor que nos da el seguimiento a Jesús", expresó.

