Chavismo dice que «pagó el avión» en el que retornaron venezolanos varados en Chile

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este lunes, 8 de mayo, que el chavismo “pagó el avión” en el que retornaron los venezolanos varados en la frontera de Chile.

“Es bueno aclarar que el avión lo puso, lo pagó Venezuela”, dijo Cabello durante una rueda de prensa. Igualmente, aclaró que se trató de una aeronave privada, dado que las autoridades chilenas rechazaron que Conviasa trasladara a los migrantes.

Un avión privado fue el que se encargó de la ruta en la que 115 migrantes venezolanos regresaron a Venezuela. El vuelo partió desde Arica, en el norte de Chile, y llegó el domingo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Cabello dijo que el gobierno de Maduro se encargó de los trámites para que los más de cien migrantes regresaran a Venezuela. “Venezuela ha retornado más de 35 mil personas con Vuelta a la Patria”, apuntó.

CABELLO CRITICÓ A CHILE

El diputado chavista criticó que Chile se negara a suministrar gasolina a un avión de la estatal Conviasa. Según Cabello, esto se debe a que Estados Unidos “regaña” a los países que permiten rutas de la aerolínea venezolana.

“En algunos casos donde no hemos podido ir con nuestros aviones, porque los gobiernos de esos países no dejan abastecer de combustible, porque los gringos los regañan y no los dejan dormir de noche”, apuntó.

El canciller Yván Gil precisó que 115 migrantes llegaron “sanos y salvos”. “Ahí había un cierre fronterizo que impedía que los venezolanos que querían retornar vía terrestre a Venezuela, quedaron varados”, acotó.

Para el presidente de Chile, Gabriel Boric, el retorno de los venezolanos era un “triunfo diplomático”, dado que hubo gestiones con Caracas. Asimismo, sostuvo que mantiene el trabajo “permanentemente” con otros países para afrontar la crisis migratoria venezolana.