¿Cuándo pagarán la pensión correspondiente al mes de mayo? Esto dijo el Ivss

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) informó que este viernes, 21 de abril, comenzó a pagarse la pensión correspondiente al mes de mayo.

«Informamos a los pensionados y pensionadas de la patria que el día viernes, 21 de abril, les será abonado en sus cuentas bancarias el monto correspondiente al mes de mayo», indicó el Ivss en sus redes sociales.

No obstante, cabe destacar que la pensión está calculada de a cuerdo al salario mínimo establecido en Gaceta Oficial. El objetivo de este derecho es que los adultos mayores puedan cubrir sus necesidades básicas como alimento, salud, servicios públicos y vestimenta.

Cabe resaltar que el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, aproximadamente $5. Esto es similar o inferior al sueldo mínimo que reciben los obreros de Haití, el llamado país más pobre de la región, que perciben entre 5 a 6,85 dólares el mes. Además, atrás quedaron las comparaciones con Cuba, país donde los trabajadores ganan un sueldo aproximado de $12 al mes, más del doble que en Venezuela.

Informamos a las y los pensionados de la Patria, que MAÑANA #21Abr les será abonado a sus cuentas bancarias el monto correspondiente al MES DE MAYO. Te invitamos a hacer uso de la banca electrónica. #PorUnSeguroMásSocial @MagaGutierrezV @MinTrabajoVE @torrealbaf @NicolasMaduro pic.twitter.com/EqNcqHOPB4 — Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (@Somosivss) April 20, 2023

UNA PENSIÓN QUE NO CUBRE LAS NECESIDADES

Frente a esta realidad, varios usuarios expresaron su descontento a través de Twitter.

«De verdad que a ustedes no les da pena dar esta noticia, dicho de paso que no dicen que son 130 bolívares, que eso no me alcanza ni para pagar la Luz y menos para los medicamentos para la tensión y el corazón de mi mamá«, escribió una usuaria identificada como Beatriz.

«Cada día ustedes se burlan más de la gente mayor, pídanle a Dios que lleguen a viejos», agregó una pensionada identificada como Mayela Ramírez.