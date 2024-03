Detuvieron a tres personas en la marcha de este 25Mar en Caracas, iban a lanzar un «artefacto» a Maduro

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, denunció un supuesto intento de atentado que se llevaría a cabo este 25 de marzo en contra de Nicolás Maduro durante la concentración convocada con motivo de su postulación como candidato presidencial ante el CNE.

En ese sentido, acotó que tres personas fueron detenidas.

«Uno estaba metido en la marcha que está en la plaza Diego Ibarra. Otro estaba exactamente en la Avenida Bolívar. Mientras que el otro iba rumbo a la marcha de CANTV», aseguró Fernández.

«¿Qué tenían? Uno de ellos tenía preparado un artefacto para lanzárselo al presidente. Nosotros hoy lo repudiamos y lo denunciamos ante el mundo. Esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen voto y saben que van a perder. Saben que el pueblo venezolano está del lado de la democracia y la verdadera libertad», añadió el chavista.

🔴 Nahum Fernández anunció la captura de tres personas con presuntos artefactos explosivos que pretendían «lanzárselos» a Maduro en la marcha del PSUV. 🗣 Planeaban sabotear y provocar violencia. 📌 VTV pic.twitter.com/1uUNeOsPXg — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 25, 2024

Fernández aprovechó la oportunidad para afirmar que el chavismo saldrá a ganar en las próximas elecciones presidenciales.

«Por eso hacemos del conocimiento público que hay otros que entre gallos y media noche están conspirando contra el pueblo. Pero este pueblo el 28 de julio le va a dar una lección de democracia. Se van a quedar con sus golpes de Estado», asentó.

EL PRESUNTO ATENTADO

«Hoy están aquí en las calles de Caracas y viendo esta manifestación de pueblo, una vez más atentan contra el presidente de la República. Una vez más atentan contra la democracia y libertad, y contra la Constitución», prosiguió.

Para finalizar, dijo que irán por las personas que están detrás de este presunto intento de atentado.

«No nos vamos a quedar con sus conspiraciones. No vamos a agarrar el camino de la violencia. Nuestro mensaje es la paz, porque Nicolás es el embajador de la paz, pero exigimos a los organismos que se haga justicia, que se investigue y agarre a los actores intelectuales de esta situación que se presenta el día de hoy», concluyó.