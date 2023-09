Diosdado Cabello vs. las primarias, dice que serán investigadas por «financiamiento ilegal»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió este lunes sobre un supuesto financiamiento ilegal de las primarias y afirmó que habrá investigaciones al respecto.

«Nadie puede estar en contra de una primaria. ¿Quién puede estar en contra? El problema es la plata de dónde la están sacando», dijo Cabello en la rueda de prensa del PSUV. «Los que están ahí se exponen a investigaciones serias», acotó.

Cabello adelantó que la Comisión de Interior de la Asamblea Nacional electa en el 2020 ya tiene una investigación al respecto. «Ya basta que Estados Unidos y sus socios metan dinero a este país para conspirar contra la patria», agregó.

«¿De dónde están sacando el dinero?”, sostuvo Cabello, quien dijo que “cada quien asuma su responsabilidad». «Uno jurunga una conchita y lo que consigue es una putrefacción total y absoluta. No aguantan una revisada», afirmó.

CABELLO DESCARTA HABILITACIONES

Por otra parte, Cabello descartó que los candidatos inhabilitados participen en las presidenciales de 2024. «Que no se vistan, que no van. Y el que va es Nicolás (Maduro)», aseveró.

«Lo cierto es que los inhabilitados no van. No hay discusión. No está ni siquiera en discusión. Hay algunos que se acercan para pedir que los habiliten, pero eso no depende de nosotros», agregó Cabello.

Las primarias están pautadas para el 22 de octubre y se organizaron sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Comisión Nacional de la Primaria (CNP) ya definió los centros de votación, pero todavía hay algunas dudas sobre el proceso.

María Corina Machado y Henrique Capriles, los favoritos para las primarias, están inhabilitados. En tal sentido, la oposición busca presionar para que, en caso de ganar la candidatura, puedan participar en las presidenciales.