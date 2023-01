Diosdado dice que "no eliminarán" ninguna ONG pero advierte que "62 operan con fines políticos"

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que las ONG "no serán eliminadas", sino que serán sometidas a una fiscalización con la ley que fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional.

"No vamos a eliminar a ninguna ONG, eso no está en nuestros planes. Tienen que ser sometidas a fiscalización. Se autoproclaman sin fines de lucro, pero no pagan impuestos, se la pasan viajando por el mundo", indicó durante el programa Con el Mazo.

Además, consideró que casi todas las ONG en Venezuela operan con fines políticos.

"Que es lo que debe hacer usted cuando decide asociarse con fines lícitos, registrar esa empresa para pagar los impuestos", dijo.

En este sentido, rechazó las denuncias en contra del chavismo, acerca de que quieren eliminar las ONG.

“Hicieron un escándalo por la presentación de anteproyecto de ley que se realizó el pasado martes ante la Asamblea Nacional sobre esta materia. Pero ¿Quiénes armaron un escándalo? Pues quienes saben que las ONG han sido utilizadas por parte de EEUU como un mecanismo de financiamiento de actividades para la subversión, desestabilización, persecución contra los gobiernos que no les son afines", apuntó.

ADVERTENCIA A LAS ONG

El dirigente chavista aseguró que tiene una lista de 62 ONG que operan con fines políticos en el país y que son financiadas por países como Estados Unidos. Sin embargo, no dijo qué pretendía hacer con dicha lista.

"Reciben financiamiento de organismos de otras naciones. El fin no es humanitario ni social sino de imponer lo que ellos interpretan como democracia", sostuvo.

Entre las organizaciones que Cabello dijo tener identificadas mencionó a Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y Más Ciudadanos, ligada a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

"Las ONG no nacen de la nada, detrás hay caras, nombres, partidos políticos. Lo demás es una absoluta hipocresía. ¿Quién se ha aprovechado de esa plata? Si revisamos los nombres, viven a cuerpo de reyes porque se la pasan viajando por el mundo (...) El que no la debe no la teme", agregó Cabello.

CARGÓ CONTRA PROVEA

Además, cargó contra Provea al acusarla de no defender derechos humanos, sino de dedicarse a la actividad política.

"Tiene el guacho de lo que es una ONG, pero es que Provea no cumple esas funciones, para nada. Provea es un ente político como es Súmate; tiene cuestiones humanitarias, eso sí", señaló.

Resaltó que Provea en un tuit mencionó que las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 petros. Ante esto, Cabello respondió: "Yo no sé quién puso esa cifra Provea, porque yo creo que es más".