El toma y dame entre Daniel Habif y Diosdado Cabello sobre su visita al país

El prestigioso conferencista, Daniel Habif, le respondió a Diosdado Cabello y recalcó que a pesar de sus palabras no piensa interrumpir sus planes de viajar a Venezuela.

«En mi derecho a réplica y como ciudadano libre le quiero contestar lo siguiente al teniente Diosdado Cabello, que me mencionó en días recientes en su programa de televisión venezolano. Como primer punto soy escritor y conferencista, no soy predicador. Si me quieren llamar predicador, entonces soy predicador de los derechos humanos y la libertad del hombre«, comentó Habif en un video subido en su cuenta de Twitter (X).

«Si bien soy un hombre que sigue a Cristo y ama a Dios profundamente, no soy predicador», acotó.

Diosdado Cabello mencionó a Habif luego de que Venezuela apareciera en la lista de países a los que visitará con su tour. El dirigente chavista mostró varios tuits hechos en 2019 y 2023 del conferencista en los que deseaba la salida de Nicolás Maduro. En este sentido, Cabello le envió un mensaje directo a los promotores de eventos.

«¿Quién habrá traído a este tipo? Voy a averiguar. Solo como cultura general, no estén pensando mal. Pero me interesa saber quién lo trae», dijo el chavista en su programa.

No obstante, Habif le adelantó que no busque al promotor porque solo estaría perdiendo el tiempo.

«En segundo punto, quisiera ahorrarle el tiempo para que no busque al promotor que me va a llevar a Venezuela, no lo va a encontrar, por una razón muy clara, no existe. En toda Venezuela no hay una sola empresa que tenga un contrato conmigo. Digo esto para ahorrar el mal rato a los promotores», señaló Habif.

Respondiendo al Teniente Diosdado Cabello, que me mencionó en su programa de televisión en Venezuela 🇻🇪 Saludos de este corazón de arepa 🇲🇽🇻🇪 pic.twitter.com/Ajz9Mnthbi — DANIEL HABIF (@DanielHabif) March 14, 2024

«Nunca pensé en ir a Venezuela a realizar una conferencia con venta de boletos. Jamás pensé en tocarle los bolsillos a los venezolanos que tantas dificultades han pasado en estos últimos años», prosiguió.

Desde hace años el conferencista ha manifestado que es un sueño personal poder caminar por las calles de Caracas.

«Voy a Venezuela porque es un absoluto deseo, un sueño y también es mi voluntad ir con mis propios recursos. Mi interés por concientizar sobre el suicidio en toda América es muy conocido, mi labor con las universidades también y mi trabajo con los jóvenes en este asunto es una de las prioridades de mi vida. Ya que la tasa de suicidio en Venezuela es histórica, hace todo el sentido del mundo», comentó.

Además, recalcó que las palabras de Diosdado no serán un impedimento para su viaje a Venezuela.

«De acuerdo con su mensaje de que Venezuela es un país libre, entonces no tengo pensado interrumpir mi visita. Pronto estaré en Caracas y por qué no en La Carlota caminando libremente. Los sueños obviamente se cumplen donde hay libertad», asentó.

Para finalizar, le envió un breve mensaje y saludo a Cabello. «Tengo entendido que desde hace más de dos años me tiene bloqueado en sus redes sociales. Reciba por favor un saludo de este corazón de arepa», concluyó.

Mientras tanto, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, respondió al video con un breve insulto. «Imbécil, nosotros venceremos».