El video viral donde se va la luz durante acto encabezado por Diosdado Cabello en Lara

Un video se viralizó en las redes sociales después de que este viernes Diosdado Cabello viviera en carne propia lo que sufren casi a diario millones de venezolanos, luego de que se le fue la luz en pleno acto del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Barquisimeto, estado Lara.

Todo ocurrió cuando Cabello sostenía un encuentro con las llamadas Unidades Populares Para la Paz (Uppaz), creadas recientemente por orden de Nicolás Maduro, en la capital larense.

El mencionado video mostró el momento exacto del apagón cuando el evento era transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). En ese momento el número dos del chavismo bailaba junto a otros integrantes del Psuv al cierre del acto.

Al quedar a oscuras se alcanzó a escuchar el enojo de Cabello antes que cortaran el pase en vivo.

«Eso es el trabajo de ustedes, supervisar esto. No me digas que no sabes», dijo increpando a uno de los miembros del equipo técnico.

Algunos usuarios se burlaron de la situación en las redes sociales, al compararla con lo que tienen que soportar diariamente los venezolanos. «Cucharada de su propia medicina», «¡Que bueno!», «dosis de patria», fueron algunos de los comentarios.

Es importante recordar que las fallas eléctricas en el país son una constante para la gran mayoría de los habitantes de todo el territorio nacional, donde a diario se reportan cortes y fluctuaciones del servicio que además dañan electrodomésticos que se hacen casi imposibles de reponer.