En medio del acuerdo de Barbados se viraliza sentencia del TSJ que declara «improponible» revisión de inhabilitación de María Corina

En medio de la firma de los acuerdos «parciales» en Barbados entre los representantes del chavismo y la oposición, se viralizó una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso de la inhabilitación de María Corina Machado.

La sentencia de la Sala Constitucional del TSJ tiene fecha del 14 de agosto de 2023, pero circuló precisamente este martes. Y se declara «improponible» la solicitud de revisión constitucional a la inhabilitación de María Corina Machado interpuesta por los ciudadanos Alexis José Coronel Roche y Miguel Antonio Prieto Narváez.

«La Sala declara improponible el “(…) recurso de revisión (…) sobre la decisión dictada por la Contraloría General de la República, referido a la inhabilitación de la ciudadana María Corina Machado CI- V6.914.799 presentada según Oficio N- DGPE- 23-08-00-008», dice el texto.

Además, la sentencia señala que según la configuración del sistema de justicia constitucional, «se hace evidente que esta Sala solo puede ejercer la potestad extraordinaria y discrecional de revisión sobre decisiones judiciales definitivamente firmes como actos jurisdiccionales definitivos y firmes».

«Lo expuesto ha sido expresamente reconocido por esta Sala en fallos anteriores. Desestimándose por improponibles las solicitudes de revisión constitucional que como la presente no están dirigidas contra actos jurisdiccionales», acotó el TSJ.

MARÍA CORINA SOBRE TEMA INHABILITADOS

María Corina Machado, quien lidera las encuestas para las primarias, exhortó al chavismo a «ponerse de acuerdo», después de que el canciller Yván Gil dijera que los candidatos inhabilitados pueden participar en elecciones en Venezuela.

Machado sostuvo que se trata de una posición contradictoria del chavismo. Mientras dicen ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que los inhabilitados pueden participar en elecciones, en Venezuela el discurso es diferente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTOS SON LOS ACUERDOS PARCIALES FIRMADOS EN BARBADOS: LAS PRESIDENCIALES SERÁN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024

«Que se ponga de acuerdo y sean un poco más serios, al menos en la fachada», dijo María Corina Machado.

«A confesión de partes. Sería bueno que se pongan de acuerdo. Que le notifique eso a quien juzga, a la Contraloría, a quien maneja la página web del CNE que no deja que uno se inscriba», apuntó.

María Corina Machado (@MariaCorinaYA) sobre la írrita inhabilitación: “Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión. ¿A qué es lo que voy a recurrir? Nunca nadie me ha mandado ni un papel”. #11Oct pic.twitter.com/xUvHVcziBy — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 11, 2023

Una periodista preguntó a Machado si iba a recurrir su inhabilitación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No obstante, la líder de Vente Venezuela recordó que no hay un proceso judicial en su contra.

«Mi caso no existe. Yo nunca he recibido ni una notificación, ¿qué es lo que voy a recibir? ¿Algo que no existe? A mí nunca me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo», explicó la exdiputada.