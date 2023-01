EN VIDEO | Directora de hospital zuliano amenazó con "poner preso" al personal que proteste en sus instalaciones

La directora del Hospital Coromoto en Maracaibo, Mairet Acosta, amenazó con "poner preso" al personal médico y administrativo de la institución que proteste dentro de sus instalaciones.

"Nosotros tenemos derecho a estar hablando aquí también. Pero no a parar las instalaciones del hospital. No a ir en contra de las instalaciones del hospital y lo digo con mano contundente y con toda la moral", dijo Acosta mientras se dirigía al personal del hospital, en un video que fue difundido por las redes sociales.

"Aquí el que me quiera parar alguna instalación del hospital los boto. Los boto y los pongo presos. Porque tengo la moral y tengo el apoyo para hacerlo. Y tengo el respaldo legal, que me va a respaldar ante una acción común. Entonces no se equivoquen", amenazó la directora de la institución sanitaria zuliana.

Esta advertencia de Acosta se da tras las protestas que han realizado varios sectores de la administración pública, apuntalados por los docentes, quienes denuncian sueldos "de hambre", y exigen una remuneración mínima de 1.500 dólares.

EN VIDEO | Directora del Hospital Coromoto de Maracaibo amenaza a su personal con botarlos y meterlos presos por exigencias de los trabajadores públicos. pic.twitter.com/bbbEQOeiln — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 21, 2023

AMENAZAN PROTESTAS

Tras la ola de protestas realizada por los maestros y trabajadores públicos al inicio de este 2023, los colectivos del chavismo han amenazado a los manifestantes en varias partes del país.

El pasado domingo, colectivos chavistas del estado Aragua difundieron un video en el que amenazaron a los manifestantes. “Estas personas que se la pasan en la calle, pidiendo un aumento salarial (...) No hay presupuesto para aumento".

Asimismo, el militante chavista afirmó que están en “alerta” para “defender la paz del país”. “Sean conscientes, estamos tranquilos los colectivos, a la hora de salir no queremos chilladera", acotó.

Estas amenazas no han frenado las protestas y los maestros ya anunciaron otras actividades de calle en los próximos días. Para los docentes, se requiere de un aumento de sus sueldos y que estén fijados al dólar.