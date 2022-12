EN VIDEO | El Conde del Guácharo está pensando en ser candidato presidencial: "El país está pasando un mal momento"

El comediante venezolano Benjamín Rausseo, mejor conocido como "Er Conde del Guácharo", aseguró este martes que está pensando en lanzarse como candidato presidencial en las elecciones de 2024.

"Sí lo estoy pensando. Si yo puedo ser útil a Venezuela con todo lo que he estudiado, aunque creo que me falta mucho para aprender. Yo sé que tengo la capacidad de convocar a los mejores hombres y mujeres más preparados para hacerle una propuesta al país", acotó.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Circuito Onda, el Conde del Guácharo indicó que le llamó mucho la atención que en cuatro o cinco encuestas sale con buena intención de votos de 37%, y ni siquiera es candidato.

"Si estoy pensando en lanzarme a las presidenciales. Me llamó la atención que en más de 4 o 5 encuestas, yo salgo con una intención de voto de 37% pero no estoy lanzado", así lo dijo el comediante y político en una entrevista.

El humorista, que fue precandidato presidencial en las elecciones de 2006, sostuvo que "el país está pasando un mal momento, pero nos vamos a recuperar ".

"Yo creo en un país de propietarios y no en un país de mendigos (...) aquí hubo una repartición equitativa de la miseria y no nos merecemos eso. Y si quieren que me metan preso ahorita cuando salga", expresó el Conde del Guácharo.

Asimismo, manifestó que le da mucho sentimiento cuando sale de gira y los venezolanos en el exterior no se sienten en su casa.

"Venezuela tiene mucho potencial para hacer una propuesta y que ellos puedan regresar a su casa", dijo.