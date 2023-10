EN VIDEO: El insólito disfraz de Freddy Bernal para «solidarizarse» con Palestina

El gobernador chavista del estado Táchira, Freddy Bernal, llamó la atención este domingo después que se disfrazara al estilo de un jeque árabe para «solidarizarse» con Palestina en medio del conflicto entre Israel-Hamás.

Tal hecho particular tuvo lugar en un evento político, donde Bernal dijo que no teme a que lo «sancionen» por dicha vestimenta. «No temo a ninguna sanción. Sanciónenme como quieran, pero no pueden ocultar ante el mundo que ocurre un genocidio ante la mirada inerte del llamado mundo libre», aseveró en un video difundido en redes sociales.

🔴 Freddy Bernal, gobernador de Táchira: no estoy disfrazado, no estoy en carnaval es un elemento humilde de solidaridad con palestina. 🗣️ "No le temo a ninguna sanción, sancióneme como ustedes les guste. Lo hago como un elemento de solidaridad con lo que ocurre en palestina”. pic.twitter.com/RnJtSlH3F4 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) October 15, 2023

Asimismo, fiel al relato del gobierno chavista, culpó a EEUU de apoyar dicho «genocidio». «¿O es un secreto?», preguntó.

Además, el gobernador del Táchira insistió en que no está disfrazado y que tampoco está en carnaval. «Es un elemento humilde de solidaridad con lo que está ocurriendo en Palestina», precisó.

CRÍTICAS Y BURLAS EN REDES SOCIALES

Usuarios en redes sociales no tardaron en burlarse de Freddy Bernal por el atuendo. Otros lo criticaron y unos cuantos más rechazaron que hable de sanciones cuando al fondo del material había camionetas de lujo.

«Que yo sepa cuando la gente expresa solidaridad con Palestina se pone una bufanda blanca con unos adornos, esta vestimenta es más para la gente de Arabia Saudita», «Lo más cómico es que habla de «sanciones», y todos los carros de atrás son último modelo y Toyotas», «Pensé que era uno de los compañeros de «Ali Baba»», fueron algunos de los comentarios.

Cabe destacar que el gobierno de Nicolás Maduro ha condenado la respuesta de Israel al bombardear la Franja de Gaza para intentar aniquilar al grupo terrorista Hamás, el cual inició un sanguinario ataque en territorio israelí el pasado sábado 7 de octubre.

No obstante, no hicieron lo mismo cuando ese movimiento islámico se infiltró en Israel y acabó con la vida de miles de personas.