EN VIDEO: Reapareció «Er Conde» Benjamín Rausseo para aclarar su postura de cara a las presidenciales

El empresario y comediante Benjamín Rausseo reapareció este sábado tras dos meses sin pronunciamientos en redes sociales y lo hizo para ratificar que irá a las presidenciales del 2024 como candidato independiente.

En su cuenta de Twitter (X), el también humorista recalcó que dicha decisión, que tomó el pasado 28 de junio se mantiene. En la publicación, destaca que ello a día de hoy «cobra más vigencia».

Adicionalmente, reposteó el clip con el que hace más de dos meses anunció su candidatura.

«Debido al clamor popular de toda esa gente que hemos estado apoyando en este bello proyecto para recuperar a la Venezuela que queremos, hemos tomado la decisión responsablemente de ir como candidato independiente a las elecciones de 2024. Ahí los espero, las puertas están abiertas», resaltó en el video.

El 28 de junio hice pública mi decisión de ir como Candidato Presidencial Independiente al 2024, y hoy, como cada día que pasa, esa determinación cobra más vigencia. Gracias por el apoyo Venezuela. pic.twitter.com/0JuwHhgFJj — Benjamín Rausseo (@ErGuacharo) September 2, 2023

SU ÚLTIMA APARICIÓN

La última vez que Rausseo realizó un mensaje similar fue el 28 de junio. Lo hizo cuatro días después del cierre de postulaciones para la primaria. No obstante, su campaña ya había dejado claro a través de una misiva que no participaría en ese proceso.

«El candidato Benjamín Rausseo ha escuchado la exigencia de miles de personas en toda Venezuela. Especialmente en sectores populares, que le insisten en que, siendo fiel a su condición independiente y a una trayectoria sin pasado político, a él no le corresponde participar en una primaria para elegir la jefatura política de un sector de la oposición. La gente le dice que debe ir como candidato independiente a la elección general, desprendido de las plataformas políticas contrapuestas de la situación actual. Le dice, Pasa y Gana», se informó.

Después de declinar asistir a la elección opositora, la popularidad de Benjamín Rausseo presentó una notable caída, según las encuestas.

Si embargo, en el clip «Er Conde» también añade que la contienda está lejos de acabarse y que la pelea «es peleando».

«Esto no se acaba hasta que se acaba. La pelea es peleando. Esto no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y los invito a que me acompañen en esta gran carrera para recuperar a Venezuela», manifestó en ese material.