Enrique Márquez consideró su candidatura como una «alternativa» y no descartó apoyo a Edmundo González

El candidato presidencial, Enrique Márquez, pidió que vean su postulación como una alternativa ante los múltiples obstáculos y «cambio de reglas» que impone constantemente el chavismo de cara a las elecciones presidenciales.

«Hemos decidido continuar promoviendo nuestra alternativa desde el flanco opositor, desde el flanco del cambio, no desde el flanco de la complicidad, sino desde el ángulo de un país que ya no aguanta más, porque nosotros no confiamos en este gobierno, y no confiamos en sus acciones y no confiamos en su forma de actuar en un juego sin reglas como es este proceso electoral. Cualquier cosa puede ocurrir de aquí en adelante, por eso hemos decidido continuar«, afirmó en rueda de prensa.

Márquez reveló que ha tenido reuniones con la Plataforma Unitaria Democrática. Al respecto, no descartó apoyar en un futuro a Edmundo González en caso de que sea necesario.

«Respeto la decisión que ellos tomaron y respeto al señor Edmundo González, quien aspira igual que yo a la presidencia de la República. Podríamos decir que tenemos orígenes similares, la trayectoria y pensamiento de cada uno obviamente si es diferente, pero sí hay coincidencias, la coincidencia es una mejor país», sostuvo.

#25Abr Enrique Márquez: hemos decidido continuar. Continuar promoviendo nuestra alternativa desde el flanco opositor… Hemos decidido continuar, no desde el punto de vista del necio, codicioso, sino de un hombre que desea lo mejor para su país, dispuesto a sumar, jamás dividir. pic.twitter.com/PjKYmjuZhp — Vanessa García (@vanessajgarcian) April 25, 2024

«Yo no descarto apoyar a quien tenga que apoyar o recibir el apoyo de quien lo tenga que recibir en esta contienda tan complicada. Desafortunadamente nuestra democracia está en serios problemas, pero a pesar de esto, la oposición ha decidido participar. Hay que perseverar e insistir porque la peor condición en este proceso la tiene Nicolás Maduro. El pueblo no lo quiere, y está decidido a cambiar. No importa los obstáculos que nos coloquen, siempre encontraremos la manera de tener un abanderado en función de lograr ese cambio», añadió.

Por lo cual, insistió en que todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. «En estas reglas del juego tan complicadas nuestra candidatura es una alternativa, una opción para ese pueblo que necesita un cambio».

RECHAZÓ LAS INHABILITACIONES

Márquez rechazó que en plena ruta electoral el chavismo siga inhabilitando políticos, saltándose el debido proceso establecido en la Constitución. «Debemos prepararnos para los obstáculos».

El dirigente político también cuestionó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) siga interviniendo los partidos opositores.

«El gobierno ha ido destruyendo las instituciones del Estado, las ha ido arrodillando y las ha utilizado para colocar obstáculos en el proceso electoral», sostuvo

«A pesar de todos esos obstáculos, como la inhabilitación de María Corina Machado o el impedimento de la postulación de Corina Yoris, el pueblo venezolano sigue decidido. Por primera vez en mucho tiempo, a pesar de las dificultades, el pueblo dice que va a votar para cambiar», aseveró.

Para finalizar, advirtió que «la continuidad de Nicolás Maduro traerá mayores problemas, la migración se profundizaría. El pueblo sabe que con Maduro no hay futuro».