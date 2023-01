Entre jóvenes en el país + venezolanos en el exterior crece cifra de no inscritos en el Registro Electoral

La coordinadora Nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño, puntualizó que millones de venezolanos no están inscritos en el Registro Electoral, a pocos meses de las primarias opositoras y a un año de las elecciones presidenciales.

Cedeño señaló que “en este momento hay más de 3 millones de jóvenes que no están inscritos”. Por tanto, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe hacer jornadas para que se puedan inscribir.

A esta gran cifra se suman los millones de venezolanos que están en el extranjero. Al respecto, Cedeño recordó que quienes no tengan un estatus migratorio legal, no pueden inscribirse en el CNE.

“Desde 2018 no está la apertura del registro electoral para venezolanos en el exterior, lo que se traduce en que más de cinco millones de venezolanos probablemente no han podido actualizar sus datos; no han podido inscribirse”, señaló a Unión Radio.

CEDEÑO PIDE VOTO EN EL EXTERIOR

La activista sostuvo que las autoridades deben derogar la ley que impide que los migrantes irregulares puedan inscribirse en el CNE. Asimismo, indicó que deben habilitar los consulados e infraestructuras para que puedan votar.

“La cantidad de venezolanos que hay regados por el mundo es muy grande, hay muchos países en los que hay presencia de un connacional”, señaló Cedeño. Por tanto, insistió en la necesidad de activar Registros Electorales en varios países.

Con base a los datos de Cedeño, habría ocho millones de venezolanos que no están habilitados para votar. En esta cifra están incluidos los cinco millones de migrantes sin actualizar y los tres millones de jóvenes que no están inscritos.

Ya son varias las organizaciones que pidieron jornadas para inscribir a los ciudadanos, de cara a las elecciones presidenciales. Asimismo, distintos sectores presionan para facilitar la participación de los migrantes venezolanos.