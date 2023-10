Estudiantes de la UCV denuncian que la PNB violó la autonomía universitaria: «Aquí la policía no pinta nada»

Un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) violaron la autonomía universitaria.

A través de redes sociales, se viralizó el video del uniformado que al parecer desconocía el concepto de autonomía universitaria. «Estamos por la Comisión Presidencial. Yo no voy a hacer lo que usted diga», le dijo un policía a un estudiante cuando le pidió que le devolviera la cédula de identidad.

Sin embargo, otro alumno de la casa de estudio le explicó que «la policía dentro de la UCV no pinta nada, porque aquí hay autonomía universitaria».

Ya con los ánimos más calmados, el uniformado intentó justificarse. «Si yo me retiro y a ustedes les pasa algo, me van a ocasionar a mí un problema en mi trabajo».

No obstante, nuevamente el estudiante que sirvió de vocero le explicó cómo funciona la ley.

«Si nos pasa algo no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de la autoridad rectoral de la universidad. Nuestra integridad la tiene que resguardar seguridad central, porque ustedes no pueden estar haciendo este recorrido», indicó.

#EnVideo | Estudiantes denuncian violación de la autonomía universitaria y asedio por parte de supuestos miembros de la @PNBVzla armados, que siguiendo órdenes de la Comisión Presidencial andan cacheando y revisando estudiantes e irrespetando al personal de seguridad de la UCV pic.twitter.com/rZd5niUFGw — Viva la UCV (@VivaLaUCV) October 31, 2023

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

«La Constitución de esta República dice que el recinto universitario es inviolable y la Ley de Universidades dice que la única forma que entren los cuerpos de seguridad del Estado es cuando las autoridades universitarias en consejo universitario lo aprueben o cuando ustedes vean un delito fragante. Me vas a disculpar, pero que estos dos estudiantes estén caminando por la universidad no es un delito fragante. ¿O tú lo viste robando o armado? No los puedes parar, porque ellos no están haciendo nada indebido», concluyó.

Después de dicha explicación, los policías se marcharon sin más.

Posteriormente, la Federación de Centros Universitarios de la UCV hizo un llamado a los organismos públicos a que respeten la autonomía universitaria. «Aquí, este recinto de autonomía se va a respetar».