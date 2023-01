Facultad de Medicina de la UCV desmiente cierre de postgrados por falta de estudiantes, pero ONG dice lo contrario

La Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) desmintió este miércoles el supuesto cierre de postgrados por “falta de aspirantes” o “deserción” de los estudiantes de la carrera.

El doctor Emigdio Balda, decano de la Facultad de Medicina, publicó un comunicado al respecto. En ese sentido, aseguró que hay 1.348 aspirantes para los cursos de postgrado para el periodo 2022-2023.

También puntualizó que actualmente hay 1.587 estudiantes de postgrado en la Facultad de Medicina. Asimismo, aclaró que hay 1.200 alumnos en la Escuela de Medicina Luis Razetti y 700 en la Escuela José María Vargas.

De tal forma, la Facultad de Medicina buscó desmentir que no cuenta con aspirantes para abrir nuevos cursos. No obstante, no se refirió directamente a Aula Abierta ni puntualizó cuántos postgrados están activos en la actualidad.

ONG NO RESPONDIÓ A FACULTAD

La ONG Aula Abierta señaló que entre 2015 y 2022 hubo una deserción del 26% en los postgrados de la Facultad de Medicina. Por tanto, sostuvo que esta situación provocó el cierre de algunos de los cursos de la institución.

Tras la respuesta de la Facultad, la ONG aseguró que no hará aclaraciones al respecto, dado que sus datos se obtuvieron de miembros de la casa de estudios, producto de la falta de información oficial de la UCV.

“La información publicada por la Facultad de Medicina ratifica, de cierta manera, algunas tendencias denunciadas. En realidad, no hay puntos discordantes en relación con las cifras asomadas en el informe”, dijo el director de Aula Abierta, David Gómez, a El Pitazo.

Con estas declaraciones, Aula Abierta ratificó sus cifras respecto a la situación de la Facultad de Medicina de la UCV. Para la ONG, esto confirmó el impacto de la crisis económica y la falta de oportunidades para los estudiantes de la carrera.