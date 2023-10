Fuerza Vecinal pide suspender las primarias del 22-Oct: «Como están planteadas nos llevarán al camino de la derrota»

A pocos días del 22 de octubre, el partido Fuerza Vecinal exhortó a la oposición a suspender las primarias debido a que «como están planteadas nos llevarán al camino de la derrota».

«La primaria anunciada en febrero de este año no es la primaria que tenemos hoy. A tan solo once días de la elección no se han tomado las decisiones vitales para corregir el proceso. No hay metodología en caso de ganar un inhabilitado. Un gran porcentaje de los electores no saben dónde está ubicado su centro de votación. Continúan las renuncias de miembros de las Juntas Regionales. Y para el día de la votación, no hay forma de garantizar la seguridad de los electores y los miembros de mesa», expresó la tolda en un comunicado.

Además, indicó que no está claro cuál es el mecanismo de financiamiento de las primarias: «¿Qué pasó con las rifas, sorteos y donaciones? Nadie dice nada».

«Todos estos síntomas indican que la primaria, como se perfila hoy, está destinada al fracaso y generará un nuevo ciclo de frustración en los venezolanos que aspiran un cambio de gobierno», señaló Fuerza Vecinal.

#Comunicado | La primaria como está planteada nos llevará al camino de la derrota. ⚪️⚫️🔵 pic.twitter.com/qH5ny0aMcF — Fuerza Vecinal (@lafuerzavecinal) October 13, 2023

LOS PROBLEMAS CON LAS PRIMARIAS

En ese sentido, los miembros del partido sostuvieron que no pueden quedarse callados ante «la terquedad de ocultar los errores del proceso».

«Los recientes estudios de opinión demuestran que una inmensa mayoría del país no tiene conocimiento de la primaria. Siendo así, el proceso es excluyente y no garantiza una participación masiva de todos los sectores del país», acotó.

Además, Fuerza Vecinal acotó que han alertado sobre la necesidad de tomar correctivos para evitar el fracaso de las primarias, pero no han sido escuchados.

«Estamos frente a un proceso sordo, donde solo se quieren escuchar verdades convenientes. Frente a uno mudo, donde solo hablan lo que les interesa decir. Ante un proceso plagado de imprecisiones e incertidumbre. Frente a un proceso que se desdibujó por completo y se perfila como una nueva decepción política y que se alejó del objetivo principal de garantizarle al país un candidato unitario», sentenció.