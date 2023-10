Hidrocapital anuncia nueva parada de 36 horas para el 30-Oct, estos son los sectores que no tendrán agua

Hidrocapital anunció este sábado una nueva parada del servicio de agua para el próximo lunes 30 de octubre, la cual se mantendrá por 36 horas, dejando sin el líquido a distintos sectores del Distrito Capital, estado Miranda y estado Vargas.

«Con motivo de realizarse labores de mantenimiento correctivo y preventivo en el Sistema Tuy III para optimizar el servicio, se efectuará una parada programada a partir del lunes 30 de octubre durante 36 horas, afectando a sectores de Caracas, Miranda y La Guaira», informaron en un comunicado.

En el Distrito Capital, las localidades afectadas serán las siguientes: La Candelaria, El Paraíso, San Juan, Altagracia, La Vega, Antímano, El Recreo, San Agustín y El Junquito.

En Miranda, entre tanto, Hidrocapital suspenderá el servicio en Cristóbal Rojas, Tomás Lander, Baruta y Las Minas de Baruta.

Con motivo de realizarse labores de mantenimiento correctivo y preventivo en el Sistema Tuy III para optimizar el servicio, se efectuará una parada programada a partir del lunes 30 de octubre durante 36 H, afectando a sectores de Caracas, Miranda y La Guaira.@NicolasMaduro pic.twitter.com/pnx83TVVsn — Hidrocapital (@HidroCapital2) October 28, 2023

Los ciudadanos de Catia la mar, Carlos Soublette, Urimare y Maiquetía, en Vargas, también sufrirán el corte del servicio.

En la misiva, detallan que se realizarán obras en 12 frentes de trabajo simultáneos. El objetivo es «mejorar la operatividad y fortalecer el suministro de agua potable a las comunidades».

«Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas. Les invitamos a estar atentos a nuevas notificaciones a través de nuestros canales oficiales», puntualizó la empresa. No detallaron si la paralización inicia a las 00:00 del lunes o a alguna otra hora.

QUEJAS DE LOS USUARIOS

Tras el anuncio de Hidrocapital, distintos usuarios reprocharon el corte de agua, en parte porque este tipo de suspensión se hace frecuente.

«Aquí vamos de nuevo. Les encanta mantenernos angustiados ¿Por qué no adelantan el cronograma de racionamiento?», «¡Qué chévere! sobre todo porque en Cristóbal Rojas, Charallave, en las zonas de clase media (Paso Real y Vista Linda), mandan el agua cada 15 días y estos trabajos siempre se hacen cada 15 días. Por supuesto estamos secos, pero eso no importa, debemos tener dólares para pagar», «Mantenimiento tras mantenimiento. Esto no avanza. Mientras tanto el pueblo pasando las de Caín. Que desgracia», repudiaron.