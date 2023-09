Hombre denunció que usaron su imagen y la hicieron pasar por la del Niño Guerrero, pran de Tocorón

Un hombre denunció a través de redes sociales que han utilizado su imagen para hacerlo pasar por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, quien era el pran del penal de Tocorón.

«Quiero aclarar a los medios de comunicación, yo Cristóbal José Rivas Rincón, con domicilio en Mérida; niego y rechazo la información pública y notoria en todas sus partes de mostrar mi imagen en una fotografía en redes sociales y emisiones televisivas. La asocian con una persona con el seudónimo de Niño Guerrero, fugado de la cárcel de Tocorón», denunció en la red social TikTok.

En este sentido, resaltó que no guarda ninguna relación con lo ocurrido en el penal de Aragua o con sus pranes.

«A ese sujeto no lo conozco, no lo he visto nunca, ni he tenido trato con esa persona, ni comunicación. De modo que frente a estas informaciones falsas que perjudican mi reputación hago valer mi derecho de réplica que se efectúe en dichos medios de comunicación, sin que eso los exima de cualquier otra responsabilidad que hubieran incurrido», manifestó.

Finalmente, solicitó a la justicia venezolana que actúe, según como lo establezca la ley.

«Pido a la Fiscalía General de la República y al Defensor del Pueblo, el auxilio y garantía de ejercer acciones judiciales y administrativa en contra de estos actos que afectan profundamente a mi persona», concluyó.