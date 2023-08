La llamada extraña, la detención y nuevos detalles del caso de los 33: Habló el dueño del sauna en Valencia

Tras permanecer varios días detenido por el caso del sauna en Valencia, Guillermo Luis Cifuentes, dueño del local, decidió romper el silencio y entre lágrimas contó los duros momentos que vivió junto a los otros 32 compañeros.

«Me sentí responsable por la foto (que se filtró), por las familias que se quebraron, por las situaciones; a pesar de que la foto no la tomé, ni la pase yo. ¿Cómo destruirle la vida a una persona con una foto? Lo más fuerte es la de uno de los compañeros en el Palacio de Justicia que está sentando conmigo y me dice me quiero matar, quiero acabar con mi vida. Después otro llegó con familiares que no aceptan eso, otro golpe, estaba preocupado porque hasta en broma decía no me saquen, déjenme aquí», recordó.

El hombre de 34 años, quien es licenciado en educación, aseguró en una entrevista ofrecida a WTC Radio que es el único dueño de Avalon Man Club y sostuvo que la policía alegaba que el local era un lugar clandestino.

«Les respondí que cómo iba a hacer un lugar así si tenemos publicidad paga en las redes sociales», comentó.

Ante esto, hizo un llamado al fiscal general, Tarek William Saab. «Deje de ponernos la lupa a nosotros, todavía no han conseguido algo que nos implique como tal con un delito», expresó.

LOS DETALLES DEL CASO DEL SAUNA EN VALENCIA: LA LLAMADA EXTRAÑA Y LA VISITA DE FUNCIONARIOS

«Todo empezó el día viernes a las 3:00 p.m. cuando recibo una llamada telefónica, la cual la vi normal, porque me empezaron a preguntar cosas correspondientes al spa. Que servicios prestamos, el horario y el costo de las entradas, pero la cosa se pone rara cuando me preguntan que si nosotros organizábamos orgías allí previamente, lo cual le contesté que no porque no es nuestro fin. Me empezaron a hacer otras preguntas más allá y vi la cosa extraña, después se cayó la llamada y no insistieron más», detalló.

Asimismo, contó que después su pareja, quien estaba en la recepción del lugar, lo llamó debido a la presencia de oficiales. «Cuando llego lo hice grabando porque uno no sabe como tal qué es lo que sucede aquí y qué es verdad o mentira por todo lo que se ha visto en las redes sociales. Me preguntaron que por qué estaba grabando y les dije que es mi derecho (…) me empezaron a pedir los documentos del local y me dicen que esto es un spa gay, y que en los papeles no dice eso».

«Noté que todos estaban afuera y le dije a uno de los oficiales que no podían entrar porque dónde estaba la orden de cateo. Ante eso, uno de ellos me respondió que habían conseguido droga (popper). Yo lo confronto y le digo que eso es ilegal y que no sé si eso lo trajo él y es algo sembrado. A lo que me dice que eso lo consiguieron y un cliente lo avalaba. Y empieza una discusión porque les dije que no iban a entrar porque eso es un local privado», expresó.

LA DETENCIÓN Y FILTRACIÓN DE LA FOTO

Tras esta situación, sostuvo que los llevaron a todos a un comando de la PNB. «Ellos no iban esperando que había 33 personas allí porque solo llegaron con dos patrullas y nos pidieron el favor de distribuirnos en los propios carros de los clientes porque solo íbamos a ir a una revisión de rutina para ver si estábamos solicitados».

Guillermo acotó que después se percataron que las fotos tomadas en el comando fueron filtradas. En las mismas se podían ver sus rostros, sus cédulas y documentos personales.

«SOY GAY Y SOY FELIZ»: HABLÓ DUEÑO DEL SAUNA EN VALENCIA

Además, comentó que mientras estuvo detenido se puso a pensar de qué era responsable. «Y la verdad es que no soy culpable, soy gay y soy feliz así. Yo respeto a los que no son y pido que me respeten a mí. Apoyo a la comunidad. Mi pareja fue un apoyo y más que agradecerle, le pido perdón por todo lo vivido», dijo.

Destacó que se «quebró» cuando lo agarraron aparte y le dicen que los demás compañeros iban a salir, pero que él y su pareja iban a ir presos.

«Pregunté cuál era el delito y me dijeron fue que van presos. Ellos saldrán y ustedes se quedan aquí. Ellos asociaron a mi pareja como un socio más del local y les dije que no tenía la culpa, que él era un empleado y que no tenía que pagar por algo que no hicieron mal», manifestó.

Guillermo apuntó que luego de que fue liberado, aunque con régimen de presentación, no ha podido dormir bien. «Estoy buscando respuestas y me estoy empapando del caso».

«Llegué al punto que me preocupaba y no por dármela de héroe ni fuerte. Yo me preocupaba por los otros 32. Siempre hubo un apoyo incondicional los unos a los otros», sentenció.