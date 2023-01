EN VIDEO | Las emotivas palabras de Miguel Rodríguez Torres antes de abandonar el país

El mayor general y exministro del chavismo, Miguel Rodríguez Torres, publicó en las redes sociales unas emotivas palabras antes de abandonar el país, este sábado, luego de ser liberado tras casi cinco años de cautiverio.

El militar, que apoyó a Hugo Chávez durante la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, mandó un saludo "fraterno y solidario", aunque reconoció tener sentimientos encontrados tras su excarcelación, donde lo obligaron también a abandonar el país.

"Mucha felicidad porque he salido en libertad después de cinco años, en lo que yo llamé la caja gris. Pero en este momento me dispongo ya a viajar fuera de mi tierra, dejar a mi Venezuela amada, por la que tanto he trabajado, durante toda mi vida", recordó.

Asimismo, agradeció a todos los que estuvieron pendientes de su situación y fueron "solidarios en la lucha" por su liberación.

"Especialmente gracias a Dios, que me dio la fortaleza para resistir. A mi familia completa, mi mujer, mi papá, mis hijas, mi sobrino, que estuvieron durante estos cinco años batallando, sin descanso, para lograr esta liberación", precisó.

EN VIDEO | Las primeras declaraciones del ex ministro Miguel Rodríguez Torres tras su excarcelación. pic.twitter.com/tOHJyX9DnU — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 21, 2023

MENCIÓN ESPECIAL PARA ZAPATERO

Rodríguez Torres agradeció de manera especial al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Aseguró que el exmandatario "batalló incansablemente" durante casi tres años "hasta lograr este éxito". En este sentido, afirmó que le estará "eternamente agredecido por sus gestos, su solidaridad y su afecto".

El ex ministro de Interior y Justicia también agradeció a los enviados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a miembros de la administración Maduro.

"Al presidente de la Asamblea Nacional (Jorge Rodríguez), que allí en la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional ha estado trabajando con temas referentes a los presos políticos y en todo caso a mi liberación personal. A la vicepresidenta de la República (Delcy Rodríguez)", apuntó.

"Quiero agradecerle también a todos los periodistas que estuvieron siempre atentos a los problemas a las tensiones, a las situaciones difíciles. A los sacerdotes, a los pastores que con su oración me dieron soporte espiritual, ético y moral", agregó.

Por último, mostró su agradecimiento a miembros de la oposición venezolana como Carlos Paparoni, Gerardo Blyde y Timoteo Zambrano. De estos, aseguró que "han estado siempre trabajando, no solo por mi liberación, sino por la liberación de todos los presos políticos".

SU DETENCIÓN

A Rodríguez Torres se le arrestó el 13 de marzo de 2018, cuando ofrecía una rueda de prensa en el hotel President de Plaza Venezuela por la fundación de su nuevo partido. En su momento, se le acusó de “atentar contra la patria”.

Además, lo señalaron de “estar incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad pública”. Inclusive, alegaron que estaba “en la conjura dirigida a atentar contra la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional”.

La Contraloría General también le impuso un año de inhabilitación por investigaciones.

A finales de julio de 2021, sus abogados apuntaron que las autoridades desestimaron 5 de los 6 casos en contra del mayor general.

En tal sentido, se acordó el sobreseimiento de los delitos contra la seguridad de la nación, motín, espionaje, instigación a la rebelión en su segunda imputación y traición a la patria.

Por lo tanto, solo se mantuvo la acusación de instigación a la rebelión contra Rodríguez. Sin embargo, las autoridades aclararon que no hay ningún “hecho real” que configure un argumento o una prueba que sustente el proceso.

“No hay elementos ni prueba alguna que justifique su medida privativa de libertad”, explicó la defensa en ese entonces.

Por lo anteriormente expuesto es inentendible que se le obligue a abandonar el país en lo que puede ser considerado un destierro involuntario. Se pudo conocer que España ya le otorgó asilo político, gracias a las gestiones de Zapatero.