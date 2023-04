Las fotos de la emblemática pero ahora cerrada y desolada avenida Santiago Mariño de Margarita

La avenida Santiago Mariño, uno de los lugares más emblemáticos e icónicos de la isla de Margarita, está en total abandono; permanece cerrada y desolada, cuando en su tiempo era de los sitios más concurridos y preferidos por los visitantes.

Al igual que en muchas ciudades del país, la crisis económica de los últimos tiempos golpeó el comercio en la isla. La avenida Santiago Mariño no es la excepción. De acuerdo a testimonios, ahora solo cuatro o cinco negocios de la zona abren sus puertas y no son de ropa o calzado.

Sumado a esto, la pandemia del covid-19 llegó para afectar no solo la salud sino la economía mundial. Los comercios no escaparon de esta disyuntiva y así como en la Santiago Mariño, múltiples locales de otras zonas de la isla también se vieron obligados a cerrar.

Pese a esto, el gobierno sigue anunciando la llegada de turistas rusos para «disfrutar» de las vacaciones de Semana Santa en la isla de Margarita. El ministro de Turismo, Alí Padrón, anunció que visitantes rusos llegaron al Aeropuerto Internacional Santiago Mariño en Porlamar.

Según Padrón, en los últimos seis meses, se han recibido 21.337 turistas rusos a través de la ruta Moscú-Porlamar.

Asimismo, prometió reimpulsar el turismo en la isla y el resto del país. Sin embargo, no dio detalles sobre qué tiene previsto el ministerio para reactivar el turismo nacional, que también ha sido uno de los sectores más mermados en los últimos años.

USUARIOS LAMENTAN EL ABANDONO DE LA AVENIDA

Rápidamente, usuarios de Twitter lamentaron el abandono de ese espacio y la recordaron con añoranza.

«Qué tristeza ver a la isla así. No no estoy en Margarita. Me encantaría. Iba cada semana Santa y vacaciones y ese era un paseo seguro», «Que tristeza. Muchos momentos de mi niñez la pasé recorriendo estas tiendas. Era muy bonito y había mucha variedad», «Ver esto si que me partió el corazón ¡¿cómo es posible?! Mi pobre país rico», dijeron algunos tuiteros.