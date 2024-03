﻿ Lo que le respondió María Corina Machado a los que hablan de un sustituto para su candidatura

La líder opositora, María Corina Machado, ratificó su decisión de no elegir a un sustituto para las elecciones presidenciales, donde está inhabilitada por el chavismo.

«Nosotros defendemos nuestro derecho a elegir a la persona que el pueblo de Venezuela decidió que debía seguir adelante liderando este camino. Por eso, aquellos que están hablando de sustitutos, sí aquí hay un sustituto ¿Saben quién? El que va a sustituir a Nicolás Maduro soy yo», aseveró Machado en un evento desde Barinas.

«Que nadie se engañe. Aquí hay algunos que encerrados en Caracas pretenden hacer acuerdos entre ellos para desconocer el mandato de la gente, así como pretendieron aquella sentencia del TSJ», recordó.

Asimismo, señaló a algunos dirigentes de la oposición por querer buscar un sustituto.

«Ahora hay algunos que le quieren hacer el juego al régimen y dicen que la gente no importa. Y como Maduro no quiere perder conmigo, quieren que Maduro ponga el que tiene que ir frente a él», acotó.

#LaFrase “Aquí sí hay un sustituto. ¿Saben quién? El que va a sustituir a Maduro, que soy yo”: @MariaCorinaYA desde Barinitas. pic.twitter.com/SWlgqsJ2PS — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) March 7, 2024

«La gente no se va a calar esa vaina y eso es lo que tienen que oír bien aquellos que se pretenden prestar para eso. Aquí nadie come cuento y sabemos quién es quién. La gente habló duro el 22 de octubre», prosiguió Machado.

Para finalizar, recalcó su postura de cara a las elecciones presidenciales.

«Aquí hay dos posiciones o con la gente o con el régimen. Y la gente me dio un mandato a mí y yo les digo algo, cada obstáculo que nos han puesto lo hemos superado. Esto que nos ponen ahora es la demostración que no saben que este país está decidido a avanzar. Eso significa que no nos vamos a calar imposiciones, arbitrariedades o falsas», concluyó.