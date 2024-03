Maduro dice que su papá le envió mensajes en sueños y le habló de las elecciones

Nicolás Maduro afirmó, este miércoles 20 de marzo, que su papá le envió mensajes en sueños y le habló de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

Durante un acto, en el que aceptó la candidatura por parte del Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” (GPP), dijo que el supuesto mensaje fue transmitido a través de Benita.

Se trata de una vieja amiga de la familia de Maduro, según lo precisado por él mismo durante su alocución.

«Tenía años, décadas que no la veía. Y le di un abrazo. Muy amiga de mi casa, de mi padre. Me dijo: ‘He soñado con tu padre varias veces y te mandó un mensaje. Y me dio el mensaje'», relató Maduro.

«Y me dio el mensaje que mi padre le dio a ella para que me lo transmitiera. Mi padre me mandó dos mensajes con Benita. Mi padre Nicolás de Jesús Maduro García. Fundador del Movimiento Electoral del Pueblo. Mi papá mandó un primer mensaje. Primero, cuídate mucho, que tus enemigos están enloquecidos», contó.

«Y el segundo mensaje: ‘están enloquecidos porque no te pueden ganar. Tú vas a triunfar Nicolás, vas a triunfar. Me dice desde los sueños profundos de esta mujer de 93 años. Cuídate, que vas a triunfar», reiteró.

CANDIDATO DEL GPP

En tanto, los partidos que conforman el GPP Simón Bolívar: PPT, PCV, ORA, MEP, UPV, Somos Venezuela, Tupamaro, Alianza para el Cambio, Podemos, Partido Verde, se reunieron este miércoles en el Teatro Teresa Carreño. Desde allí, decidieron por unanimidad que Maduro sea su candidato para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.