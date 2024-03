Maduro tilda de ‘terrorista’ a Vente Venezuela: «es una gente psicópata», dice

Nicolás Maduro tildó, este martes 26 de marzo, de «terrorista» a la organización política Vente Venezuela, liderada por la opositora María Corina Machado.

«Es una gente psicópata», dijo el líder del chavismo durante un acto conmemorativo por la salida de Hugo Chávez de la cárcel hace 30 años.

Durante, ese evento, reiteró que en 15 días fueron aprendidos dos grupos que supuestamente buscaban generar atentados en su contra. Afirmó que uno, en el estado Monagas, y otro en Caracas.

«El de ayer fue el más vulgar de todos. Ahí estaba, lo dijo el fiscal. Mostró, dos pistolas. Cada uno tenía una pistola. En los teléfonos tenían todas las pruebas», señaló Maduro.

«Estuvieron a 20 metros de donde yo iba a estar. ¿Quién los descubrió? El pueblo. Que los vieron raro. Los vieron nerviosos. Los vieron extraños y tomando fotos de la tarima. Es una gente medio psicópata. Están buscando gente golpeada mentalmente. No solo aquí, sino también en otros lugares donde el imperialismo prepara atentados terroristas», agregó.

CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Asimismo, condenó la ausencia de reacción en la comunidad internacional ante otro presunto magnicidio en su contra.

«No son capaces de decir ni una palabra condenando a los terroristas y violentos», enfatizó.

INVESTIGACIONES

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció este lunes 25 de marzo nuevos allanamientos tras la captura de presuntos «infiltrados» de Vente Venezuela en la marcha chavista. Todo, previo a la llegada de Nicolás Maduro a la sede, en Caracas, del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«El Ministerio Público informó que fueron detenidos dos sujetos identificados como Jerry Ostos Perdono y Carlos Castillos quienes se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial frente al público de simpatizantes del jefe de Estado. En actitud sospechosa y portando armas de fuego», aseveró el funcionario por medio de cuenta en Twitter (X).

Saab afirmó, que durante los «interrogatorios», estos hombres afirmaron presuntamente ser activistas políticos de la organización Vente Venezuela.

«Como parte del desarrollo investigativo en curso se están llevando cabo diversos allanamientos y en las próximas horas dichos sujetos serán presentados ante el respectivo Tribunal de Control por los delitos de terrorismo, asociación, magnicidio en grado de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos», agregó.

Se indicó, que uno de los hombres lo detuvieron en la concentración situada en la Plaza Diego Ibarra. Mientras que el segundo se encontraba en la avenida Bolívar. Detalló, el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, que una tercera persona, fue capturada cuando se desplazaba con la marcha frente a la sede de la Cantv.

«Esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen votos y que saben que van a perder», dijo Fernández.