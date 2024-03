Más de 120 muertes dejaron accidentes de tránsito en febrero: exceso de velocidad fue una de las causas, dice OSV

Más de 120 muertes dejaron accidentes de tránsito durante febrero, así lo apuntó el Observatorio de Seguridad Vial (OVS). La cifra representa un significativo incremento de siniestros respecto a enero de este mismo 2024.

La organización precisó que el exceso de velocidad y el error humano fueron principales causas. En concreto, se contabilizó al menos 498 eventos en los que fallecieron 127 personas y otras 478 sufrieron lesiones graves.

La cifra representó un aumento considerable respecto al mes anterior, cuando se registró 303 hechos viales, con 112 fallecidos y 150 lesionados.

Asimismo, se detalló que 100 de los fallecidos eran hombres, entre ellos 52 motorizados. Mientras que 13 eran mujeres. De esas 127 víctimas, figuran un total de 14 menores de edad.

«Hubo una disminución en la cifra de mujeres fallecidas en comparación con el mes anterior, donde se registraron 20. Por el contrario, se evidenció un alza en la muerte de menores de edad y hombres», apuntó el OSV.

El OSV precisó que febrero reflejó dos «momentos álgidos» que coincidieron con el lanzamiento de la resolución del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). La misma establece que “los servicios de transporte público y privado no podrán superar los 70 km/h en autopistas, 60 km/h en carreteras nacionales (troncales) y panamericanas, 40 km/h en zonas urbanas y 15 km/h en intersecciones viales”.

«La regulación pasó por alto», estimó el OSV. Esto, porque los momentos más críticos en febrero ocurrieron durante la segunda y tercera semana. Justamente cuando el Estado presentó la normativa para regular el exceso de velocidad.

EVENTOS

Uno tuvo que ver con la primera vaguada del año —desde el miércoles 7 y hasta el viernes 9 de febrero—, cuando se registraron precipitaciones en varios estados del país.

En esos tres días, murieron 24 personas en las vías y otras 48 resultaron lesionadas.

Seguidamente, el otro «evento», fue el inicio de las festividades a propósito de los Carnavales.

Desde el sábado y hasta el martes 13, el OSV contabilizó al menos 84 siniestros viales. Así como 93 personas lesionadas y 30 fallecidas. Pero la semana completa totalizó 144 siniestros y 37 personas fallecidas, siendo esta la semana de mayor impacto en el mes.

Se recalcó, que la causa de mayor incidencia fue el «exceso de velocidad y el error humano».

En tanto, el OSV exhortó a aplicar otras medidas «que incluyan campañas permanentes y sanciones para evitar que el conductor incurra de forma recurrente en la misma acción».

CASO NEUTRO SHORTY

Tarek William Saab, fiscal general, designó este domingo 3 de marzo a la Fiscalía 8va de Higuerote (Miranda) para investigar el accidente que presuntamente provocó un camionero y en el que resultó lesionado el rapero Liomar Ricardo Acosta Orta, más conocido por su nombre artístico Neutro Shorty.

«El Ministerio Público Miranda Designó a Fiscalía 8va de Higuerote para investigar y determinar las responsabilidades que haya a lugar en los hechos ocurridos en la población de El Clavo, donde el artista de la música urbana conocido como Neutro Shorty sufriera un grave accidente, a causa de la impericia del conductor de un camión: que luego de chocarlo se dio a la fuga», informó Saab a través de su cuenta en Twitter (X).

En tanto, Neutro Shorty se presentó en el concierto de Yandel, en Caracas. Todo, a pesar de que poco antes del evento sufrió dicho accidente de tránsito. Sin embargo, se hizo evidente que su salud estaba afectada. Su esfuerzo fue aplaudido por los espectadores.

Antes de la presentación en el Poliedro de Caracas, Neutro Shorty explicó en sus redes sociales que en menos de 24 horas había aprendido la lección más grande de su vida.

“El día de hoy ha sido una locura y realmente Dios en menos de 24 horas me dio la lección de humildad más grande de mi vida. Todo lo que aprendí hoy nunca se me va a olvidar. Hoy sobreviví con mi novia, mi escolta y yo, a un accidente que las autoridades consideran un accidente de no sobrevivientes. Luego de dar tres vueltas y caer a un barranco por la acción de un camionero; me sacó de la carretera, me dio dos veces y me sacó, Dios no quita si no va a dar algo más grande. Gracias a él estoy vivo. Aquí estaré para Dios y para la gente”, señaló el artista poco después del accidente.