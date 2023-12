﻿ Murió el empresario Gustavo Cisneros este 29Dic, era dueño de Venevision y grupo Cisneros Media

El empresario Gustavo Cisneros, presidente de la Junta Directiva de la Organización Cisneros, murió a los 78 años este viernes, 29 de diciembre, según informó el conglomerado de medios en un comunicado.

Cisneros Media confirmó con «profundo pesar» el fallecimiento del presidente del Consejo Administrativo. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre las causas de la muerte del empresario venezolano.

«Fue un líder visionario cuya influencia se extendió mucho más allá de los confines del ámbito empresarial, destacado por su visión estratégica y compromiso con la innovación», dijo en un comunicado.

.@CisnerosMedia announces with deep sorrow the passing of Gustavo Cisneros Rendiles, Chairman of our Board of Directors, a visionary leader whose influence extended far beyond the confines of the business realm, noted for his strategic foresight and commitment to innovation. pic.twitter.com/JVI75oUnAy

— Cisneros Media (@CisnerosMedia) December 29, 2023