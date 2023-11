«No aceptamos ultimátum»: Chavismo responde a la advertencia de EEUU sobre revocar «las licencias» a Venezuela

El vocero del chavismo para las negociaciones de Barbados, Jorge Rodríguez, aseguró este viernes que han cumplido con todo lo firmado. Por lo que a su juicio, la advertencia de los Estados Unidos sobre revocar las licencias otorgadas a Venezuela no tienen cabida.

«Venezuela no acepta ultimátum de nadie. No nos importa. Nosotros tenemos palabra y tenemos una firma. El acuerdo de Barbados se firmó con una facción política de venezolanos. Ese es el único acuerdo que se firmó», dijo en rueda de prensa.

En este sentido, hizo un llamado a consultar con la Plataforma Unitaria si es cierto lo que dice.

«Pregúntele usted al señor Gerardo Blyde si se están cumpliendo o no los puntos que están establecidos allí en el acuerdo. Yo sé que fue lo que se discutió con agentes extranjeros. Si nos obligan, por estar señalando cosas inexactas a los medios de comunicación, nosotros vamos a tener que señalar cuál es la verdad de lo que se acordó», aseveró.

«A estas alturas ya deberían saber que no aceptamos ultimátum de nadie. Revisen la hemeroteca de las noticias en 2019, 2020 y 2021, donde nos exigían convocar a elecciones o aceptar al mal bañado como interino y nosotros dijimos, no, dale que no viene carro ¿Dónde está ahora el mal bañado o el otro? Son la nada. Como dice el dicho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla», indicó.

¿QUÉ DICE ESTADOS UNIDOS?

El Gobierno de los Estados Unidos insistió en que Nicolás Maduro tiene hasta finales de noviembre para presentar una ruta clara hacia elecciones justas. En caso contrario, el país tiene previsto revocar todas las licencias otorgadas en un principio durante seis meses, a Venezuela.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró que «todo está sobre la mesa». A su juicio, Estados Unidos levantó las sanciones como un gesto de buena voluntad por la firma del acuerdo. No obstante, esto debía venir acompañado por una hoja de ruta electoral entre el Gobierno de Maduro y la oposición.

«Si no dan los pasos acordados, retiraremos las licencias que hemos concedido», dijo Nichols en una entrevista recogida por Bloomberg.

Hasta el momento la ruta electoral hacia 2024 en Venezuela está plagada de incertidumbre. Esto después de que las elecciones primarias las ganara María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación política por parte del chavismo.