«No es amplio, no es imparcial»: Seir Contreras no firmó cronograma electoral propuesto por el chavismo

«No es amplio, no es imparcial», así lo expresó este miércoles 28 de febrero el periodista y candidato presidencial Seir Contreras. El comunicador social no firmó el cronograma electoral propuesto el chavismo en la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020.

«No es amplío, no es imparcial y favorece solo a algunos sectores políticos. No reúne la mayoría del sentir del país», expresó el comunicador antes de ser desalojado del Parlamento.

«La razón de ser de la convocatoria no se trata únicamente del calendario, sino que plantea la ampliación de garantías electorales ya establecidas en nuestra legislación patria. De nada sirve recibir propuestas o escuchar planteamientos, si estos no son tomados en cuenta», recalcó el experiodista de Globovisión.

«No expresa ampliamente los intereses de los venezolanos, a quienes debe sujetarse toda actuación de los entes gubernamentales y liderazgos políticos», sostuvo.

En tanto, este miércoles se firmó la propuesta para el cronograma electoral que será presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El debate se dio en ausencia de algún delegados de la Plataforma Unitaria, pese a que asistieron a una reunión previa la semana pasada.

Jorge Rodríguez, presidente de la AN, destacó que la propuesta que presentarán al CNE fue posible tras nueve rondas de trabajo. En las mismas participaron sectores políticos, económicos, culturales y sociales. Aseveró que se realizaron más de 150 supuestas reuniones en las que surgieron más de 500 propuestas.

En concreto, en el documento firmado por 150 representantes de todos los sectores se incluyen tres elementos principales. El primero, principios de la elección presidencial; segundo, garantías electorales para todos y todas; por último, el cronograma.